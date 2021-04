Vermoeden van matchfixing bij basketballers Aris in kampioensjaar Landstede Hammers

Meerdere spelers van de Friese zouden hebben samengewerkt met Koreaanse gokkers, die tienduizenden euro's op de duels van Aris hadden ingezet.

Duel met Landstede verdacht

Er zijn zeker vier verdachte wedstrijden, waaronder een duel tussen Aris en Landstede Hammers (dat toen nog Landste Basketbal heette) in de kwartfinales van de play-offs. De Zwolse club had eerder de thuiswedstrijd al gewonnen en was ook in Leeuwarden de grote favoriet. Via speciaal gecreëerde gokaccounts werd in Azië gewed op een nederlaag van Aris met 28 punten verschil. Dat gebeurde ook: Landstede Basketbal won met 100-72. Halverwege stond het nog 36-35.

"Corrupte weddenschappen"

"Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de wedstrijd het doelwit was van corrupte weddenschappen", zeggen matchfixinganalisten tegen de NOS. Ook eerdere wedstrijden tegen Den Helder, Rotterdam en Weert liggen onder het vergrootglas, omdat er op de Aziatische gokmarkt opvallend veel geld werd ingezet. Bovendien zouden de verdachte spelers volgens de statistieken ver onder hun niveau hebben gespeeld.

Onderzoek stilgelegd

Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) heeft anderhalf jaar lang in het geheim onderzoek gedaan. Toch heeft het instituut deze week besloten de zaak stil te leggen. Het ISR zegt niet de middelen te hebben voor verder onderzoek.

Spelers ontkennen

Het zou gaan om ten minste vier spelers met een buitenlands paspoort. Ze zijn in de zomer van 2020 gehoord en hebben tegenover de NOS ontkend wedstrijden met opzet verloren te hebben.

Teleurgesteld

De Nederlandse Basketball Bond, die opdracht gaf voor het onderzoek, is zeer teleurgesteld. "Wij willen van het ISR precies weten wat ze allemaal hebben kunnen vinden. Vervelend dat het nu onduidelijk is of de onderste steen bovenkomt", zegt directeur Simone Volmer.

Geen gevolgen

Voor de Zwolse landstitel heeft het in ieder geval geen gevolgen, laat voorzitter Ramses Braakman van de Dutch Basketball League weten. "Het is niet van invloed geweest op de uitkomst van de nummer 1, 2 of 3."