Komt er vandaag antwoord op de vraag wie 'functie elders' voor Omtzigt bedacht?

In de Tweede Kamer begint om kwart over elf vanmorgen het debat waarin een antwoord moet komen op de vraag wie verantwoordelijk is voor het zinnetje 'positie Omtzigt, functie elders'. Gisteravond zou de Kamer daar al over debatteren, maar het debat werd uitgesteld omdat de Kamer niet alle stukken had. Het ging om de verslagen van de vertrouwelijke gesprekken die de fractieleiders hebben gevoerd met verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma.

Gisteravond gingen fractieleiders ermee akkoord dat de stukken over hun vertrouwelijke gesprekken vanochtend vóór het debat ingezien kunnen worden. Daarna kunnen ze besluiten over de vraag of de stukken al dan niet vrij moeten worden gegeven. De Tweede Kamer sprak er gisteravond schande van dat het niet in een dag lukte alle stukken van de verkenners te verkrijgen.

Openbaar

Eerder eiste de voltallige Kamer alle stukken van de verkenners, inclusief 'app-, mail- en sms-berichten' onderling. De fractieleiders lieten weten dat ook hun 'persoonlijke' gesprekken met de verkenners openbaar mogen worden.

Omtzigt zelf liet zich gisteren al in niet mis te verstane woorden uit over de gang van zaken rond de verkenning van een nieuw kabinet waarin hij ongewild een hoofdrol speelde. Hij vindt de suggestie dat voor hem een functie elders gezocht zou moeten worden 'een belededing van de Nederlandse kiezer'. Omtzigt kreeg bij de Tweede Kamerverkiezingen ruim 340.000 voorkeursstemmen.

Verborgen

Dat niet binnen 24 uur nadat het zinnetje 'positie Omtzigt, functie elders' duidelijk is geworden wie daar verantwoordelijk voor is, duidt er volgens Omtzigt op dat er iets verborgen wordt gehouden.

Om kwart over elf begint het debat in de Tweede Kamer. Premier Mark Rutte is bang dat het debat leidt tot scheve verhoudingen in de Tweede Kamer. "Ik maak mij grote zorgen dat als mensen in vertrouwelijkheid hebben gesproken, we de komende weken bezig zijn om persoonlijke verhoudingen te repareren. We moeten ooit een keer geregeerd worden door een missionair kabinet" zei Rutte. "Ik hoop van harte dat mijn vrees niet uitkomt en dat de onderlinge sfeer goed blijft"