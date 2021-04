Provincie steekt voorlopig geen geld meer in biomassa waarbij hout wordt verbrand

De provincie Overijssel stopt voorlopig met de financiële ondersteuning van biomassaprojecten waarbij sprake is van verbranding van hout. Het Energiefonds Overijssel neemt geen nieuwe aanvragen meer in behandeling. Het gebruik van hout is omstreden, omdat onvoldoende kan worden gegarandeerd dat alleen duurzaam geteeld hout in de centrales wordt gebruikt. De Europese Unie en de Rijksoverheid werken aan nieuwe richtlijnen voor het gebruik van 'houtige biomassa'.

“Duurzaamheid van biomassa is voor ons belangrijk, en we proberen daar al langere tijd meer vat op te krijgen", stelt gedeputeerde Tijs de Bree. "In onze zoektocht naar meer grip is tot onze verrassing gebleken dat de herkomsteisen die we nu al stellen juridisch niet zijn toegestaan. Daarom hebben we besloten om het ondersteunen van projecten op gebied van houtige biomassa op te schorten totdat hiervoor nieuw beleid is opgesteld.”

Veel te doen

Maatschappelijk is er veel te doen over het gebruik van hout voor de opwek van duurzame energie. Niet overal wordt het hout duurzaam geteeld,. Ook wordt de biomassa soms over grote afstanden vervoerd, waardoor veel CO2-uitstoot plaatsvindt. De provincie probeert dit tegen te gaan door voor de projecten die zij financiert, naast duurzaamheidseisen, ook eisen te stellen over de geografische herkomst van de biomassa.

Biomassa vormt een belangrijk onderdeel van de nieuwe energieplannen van de provincie Overijssel en haar partners. De provincie zegt eraan te werken om snel duidelijk te krijgen welke eisen gesteld kunnen worden om de duurzaamheid van de gebruikte biomassa te kunnen garanderen. Komende zomer wordt hiervoor een Europese richtlijn ingevoerd. Zodra die er is, bekijkt de provincie onder welke voorwaarden biomassaprojecten in de toekomst kunnen worden ondersteund.