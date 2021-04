Provincie investeert extra in tegengaan hitte, droogte en wateroverlast

Provincie Overijssel gaat extra investeren in projecten om hitte, droogte en wateroverlast tegen te gaan. Tot en met 2023 gaat het onder meer om een subsidieregeling voor gemeenten en waterschappen. De regeling richt zich op het vergroten van het klimaatbewustzijn bij inwoners en ondernemers en op de uitvoering van concrete maatregelen op lokaal niveau. Provinciale Staten van Overijssel hebben ingestemd met het voorstel om hier 8,75 miljoen euro in te investeren.

Er zijn volgens de provincie flink wat maatregelen nodig. Het najaar en de winter zijn natter en het voorjaar en de zomer warmer en droger, met vaker hoosbuien en hittegolven. De investering van bijna negen miljoen euro moet gezien worden als een tussenstap. Er zijn in de toekomst nog meer investeringen nodig om Overijssel 'klimaatrobuust' te maken.

Meerdere thema's

Het voorstel zet in op meerdere thema’s die bijdragen aan het behalen van de klimaatbestendige doelen van Overijssel. Het Rijksprogramma Zoetwater Oost-Nederland (ZON) richt zich op de huidige en toekomstige droogteproblematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen. Ook investeert de provincie in diverse projecten. Een voorbeeld is landgoed Smalenbroek, gelegen op de zuidflank van de stuwwal Oldenzaal-Enschede.

Maatregelen op het Smalenbroek zijn onder meer het dempen van slootjes in enkele -als gevolg van sterfte gekapte- bospercelen, het dempen en verondiepen van circa 2,5 kilometer aan greppels en sloten, herstellen van kleine stuwen en het aanpassen van enkele duikers.

Waterschappen

Een tweede maatregel richt zich op het optimaliseren van de wateraanvoer. De provincie is als eigenaar van de sluis Aadorp verantwoordelijk voor de doorvoer van water naar Noord Oost Overijssel en gebieden langs de Vecht. Uit onderzoek is gebleken dat men in tijden van droogte niet in staat is om voldoende water door te voeren. Daarom worden er maatregelen getroffen aan de sluis. Ook de waterschappen betalen hier aan mee.

De provincie steunt ook projecten van gemeenten en waterschappen die Overijssel klimaatrobuuster maken. Overijssel is vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie opgedeeld in vier zogeheten werkregio’s die aan de slag zijn met aanpassingen rondom de klimaatverandering. De provincie financiert 20 procent van de maatregelen die in de werkregio’s worden opgevoerd.

Oplossen van problemen

Gedeputeerde Staten stellen verder voor om een bedrag van 2,25 miljoen euro te reserveren voor de subsidieregeling Klimaatadaptatie. De provincie wil met deze subsidieregeling inzetten op haalbaarheidsonderzoeken, procesondersteuning en fysieke maatregelen die bijdragen aan het oplossen van problemen rondom hitte, droogte en wateroverlast.