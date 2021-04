Geruzie om Boeings kost Twente Airport handenvol geld: tonnen verlies over 2020

"De teller loopt op", zegt Jeroen Diepemaat, bestuurder van Twente Airport, terwijl hij naar een van de geparkeerde Lufthansa-toestellen kijkt. Grondpersoneel is bezig het gevaarte uit te pakken. De vliegtuigen kunnen blijven voor demontage of langdurige stalling. Maar als Twente Airport de vliegtuigen na 30 juni weer wil laten vertrekken, dan moet de infrastructuur van de luchthaven eerst zijn aangepast. Zo niet, dan mogen de toestellen niet meer opstijgen.

Kort geding

Twente Airport zegt dat het die aanpassingen, zoals het verstevigen en verbreden van de taxibaan, niet voor eind juni afgerond kan hebben. De luchthaven vindt de houding van de inspectie onbegrijpelijk en spant een kort geding aan. "De Lufthansa-toestellen staan hier veilig en zullen hier ook veilig blijven staan", zegt Diepemaat. "Deze discussie gaat straks tonnen met belastinggeld kosten en dat is doodzonde."

Tonnen verlies over 2020

De luchthaven bij Enschede draaide de afgelopen jaren steevast verlies, variërend van bedragen tussen de ruim één ton en 3,5 ton. Voor 2020 loopt het verlies nog harder op. Diepemaat spreekt van 'enkele tonnen', al wil hij nog geen exact bedrag noemen. "Want het gaat nog om een concept-jaarverslag, dat ook nog langs de accountant en de politiek moet."

Geluiden dat het tekort over 2020 richting een miljoen euro gaat, zegt Diepemaat: "Er zit in ieder geval een verlies aan te komen, dat zal geen verrassing zijn. En dat verlies zal ook fors zijn. Dat heeft met een combinatie van zaken te maken, maar onder meer ook door de discussies met de inspectie. Dat jaagt ons op hoge kosten."

Tijdelijke ontheffing

In oktober vorig jaar kreeg Twente Airport een tijdelijke ontheffing, zodat drie van de geparkeerde Boeings van Lufthansa alsnog konden opstijgen. In die overeenkomst stond dat op 30 juni 2021 de tijdelijke ontheffing zou verlopen.

Waarom is Twente Airport dan toch met die overeenkomst akkoord gegaan? "Wij hebben direct bezwaar tegen die datum aangetekend", zegt Diepemaat. "Daar hebben we diverse gesprekken over gevoerd, maar dat is nu helaas in een kort geding geëindigd."

'Luchtfietserij'

Twente Airport is eigendom van de gemeente Enschede en de provincie Overijssel. De voorbije jaren zijn er miljoenen euro's aan gemeenschapsgeld in het vliegveld gestoken.

"De huidige situatie baart me zorgen", reageert ChristenUnie-statenlid Arjan Hof. "Je moet jezelf de vraag stellen in hoeverre de huidige plannen voor Twente Airport nog reëel zijn. Er lijkt toch steeds meer sprake van luchtfietserij." Hof heeft schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur over de luchthaven.

Ook andere politieke partijen vinden dat er 'slordig' met gemeenschapsgeld wordt omgegaan. "Zo moeten we ook niet met elkaar omgaan", erkent Diepemaat, die tevens wethouder van Enschede is. Hij geeft toe dat achteraf zaken beter hadden gekund. "Misschien is de communicatie met de inspectie wat ongelukkig verlopen destijds. Maar we hebben niks gedaan wat niet mag."

Inspectie wijst op wettelijke regels

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) laat een in een reactie weten dat het niet van plan is om de ontheffing te verlengen. "De ILT is gehouden aan wettelijke regels en heeft vanaf het begin duidelijk aangegeven dat, vanwege het ontbreken van de juiste infrastructuur, er geen sprake kon zijn van een willekeurig vertrek van de vliegtuigen. De ILT kan niet opnieuw ontheffen omdat er nu geen sprake meer van is dat Twente Airport de ontbrekende voorzieningen niet kan realiseren", zegt een woordvoerder.

Ze vervolgt: "De afspraak was ook dat de resterende drie toestellen later zouden vertrekken. Dat kon volgens de luchtvaartmaatschappij echter niet eerder dan juni 2021. De luchthaven is daarvoor eerder met een voorstel gekomen om deze deadline niet eerder dan mei 2021 te stellen. In het belang van Twente Airport en de luchtvaartmaatschappij heeft de ILT ook hiermee ingestemd, en de eindtijd van de ontheffing op eind juni 2021 vastgesteld."