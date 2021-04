Rutte zei tegen verkenners: 'Je moet wat met Omtzigt: minister maken'

De Tweede Kamer debatteert vanmiddag (vanaf 13.30 uur) over de omstreden notities van verkenners Ollongren en Jorritsma. Toen Ollongren vorige week in alle haast uit Den Haag vertrok omdat zij positief bleek te zijn getest op corona, werd zij gefotografeerd met een stapel papieren onder haar arm. Daarop waren notities leesbaar, waaronder het veelbesproken 'positie Omtzigt: functie elders'.

De vraag die veel Kamerfracties beantwoord willen zien, is waar die notitie op is gebaseerd. Eerder werd daarover gezegd dat het zou gaan om eigen notities - op basis van onder meer het beeld in de media rondom het CDA en Pieter Omtzigt.

Eerder nog ontkend

Nu blijkt uit de gespreksverslagen met de verschillende partijleiders - die op verzoek van de Kamer openbaar zijn gemaakt - dat VVD-leider Mark Rutte heeft gezegd: "Je moet wat met Omtzigt: minister maken"

Rutte ontkende vorige week nog glashard dat hij met Jorritsma en Ollongren over Omtzigt had gesproken. Hij sprak toen ook namens D66-leider Sigrid Kaag. "Ook namens haar kan ik zeggen, dat wij in ieder geval in onze gesprekken, het niet hebben gehad over Pieter Omtzigt."

Op de vraag of hij met de verkenners überhaupt niet over Omtzigt had gesproken, antwoordde hij hoofdschuddend: "Nee, nee. En ook Sigrid Kaag niet. Nee." Afgelopen maandag schreven ex-verkenners Ollongren en Jorritsma ook aan de Kamer dat 'geen van de fractievoorzitters met ons heeft gesproken over de heer Omtzigt'.