Bezoekers Hulsbeek vernielen deuren en hekken en laten veel rotzooi achter

"We zijn vanmorgen om acht uur begonnen met een groep van een man of zes om de rotzooi op te ruimen", vertelt beheerder Rob Beverdam van Het Hulsbeek. "Gebroken glas, allerlei plastic zakjes, van alles. Het is om moedeloos van te worden. We hebben overal afvalbakken staan, maar er ligt ontzettend veel troep."

Vooral jeugd

Volgens Beverdam is het vooral jeugd die de rotzooi achterlaat. "In de hoek waar gezinnen met kinderen zaten is het veel minder. Maar de jeugd verveelt zich, het is mooi weer, er komt wat drank bij kijken en dan gaat het mis. Ik snap het echt niet", verzucht Beverdam.

Het was niet alleen de achtergelaten troep die hem dwars zit. "Er zijn hekken kapot geschopt, zelfs deuren van een toiletgebouw ingetrapt. Dat heb ik uit voorzorg maar afgesloten. Het is echt een drama hoe het gaat."

Weer veel publiek

Beverdam verwacht vanmiddag weer veel publiek bij Het Hulsbeek. "Dan is het toch wel belangrijk dat het glas is opgeruimd, voordat daar iemand intrapt. En ik besteed er op Facebook ook weer aandacht aan. Zo moeilijk is het toch niet om je eigen rommel netjes op te ruimen?"