Werkstraf geëist tegen man uit Enschede die vriendin mishandelde en bedreigde

Een 26-jarige man uit Enschede is veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en zes maanden voorwaardelijke celstraf omdat hij jaren geleden zijn toenmalige vriendin ernstig mishandelde en bedreigde. De politierechter in Almelo besloot ook dat de 26-jarige 3.500 euro smartengeld moet betalen.

Volgens de vrouw, die vorig jaar aangifte deed, begonnen de mishandelingen en bedreigingen al vrij snel toen ze in 2015 bij de Enschedeër in trok. Voordat ze het wist kreeg ze te maken met onvoorspelbare woedeaanvallen, waarin hij haar bijvoorbeeld over straat met zich meezeulde . Het geweld hield niet op toen ze zwanger werd, hij trapte haar, 28 weken zwanger, hard in de in de buik. In het ziekenhuis vreesde men voor het leven van haar ongeboren kindje.

Heftige dreigementen

Het waren niet alleen mishandelingen, maar ook heftige dreigementen. Zo werd ze in 2016 met Halloween met een draaiende kettingzaag bedreigd en dreigde hij haar in telefoongesprekken een "kogel door de kop" te jagen. De 26-jarige Enschedeër ontkent dat hij zijn inmiddels ex-vriendin mishandelde. Hij bekende alleen dat hij haar wel eens bedreigde. Waarom weet hij niet meer; "te lang geleden."

De officier van justitie eiste acht maanden gevangenisstraf waarvan vier voorwaardelijk. Zij noemde het in de buik trappen tijdens de zwangerschap "een heel kwetsbaar moment in het leven van een vrouw" en benadrukte dat het slachtoffer zich, jaren later, nog steeds niet veilig voelt. Volgens de advocaat komt het meeste bewijs uit verklaringen van de vrouw en haar directe omgeving en noemde dat "weinig objectief." De foto's van letsel, die de vrouw aan de politie gaf, waren volgens hem niet met medische gegevens onderbouwd.

Wel geloofwaardig

De politierechter besloot dat de verklaringen juist wel geloofwaardig waren. Het enige dat hij niet bewezen vond was het verhaal van de aangeefster, dat ze door haar vriend een keer aan een lantaarnpaal was vastgebonden.