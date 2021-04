Verdachten wapenvondst Zwolle in beeld voor niet één, maar twee liquidaties

Die wapens had hij destijds gestald in een garagebox aan de Assendorperstraat. De Zwollenaar is daar in 2015 samen met een Harderwijker voor veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Diezelfde Harderwijker is deze week opgepakt, omdat ook hij een rol zouden hebben gespeeld bij het verstopte wapenarsenaal dat afgelopen september werd ontdekt. In vaten, die begraven waren op een Zwols landgoed, lagen machinegeweren, kogels, geluidsdempers en magazijnen.

Twee moorden

Inmiddels zijn er drie verdachten voor het wapentuig dat gevonden werd op het landgoed. Naast de bovengenoemde inwoner van Zwolle en de Harderwijker, gaat het om Zwollenaar 'De Gier'. Die wordt naast wapenbezit ook verdacht van de moord op Henk Wolters, de man die op oudejaarsdag 2019 werd doodgeschoten.

Overigens stond ook Wolters bekend als wapenhandelaar en kwam daardoor in beeld voor het leveren van het wapen waarmee kok Voorhorst werd omgebracht.

Voorhorst werd september 2014 voor zijn huis aan de Akkerbergstraat in de Zwolse wijk Stadshagen geliquideerd. Zittend in zijn auto, werd hij beschoten met een machinegeweer. Mogelijk had het te maken met een afrekening in het hennepmilieu. In december van 2014 werden twee verdachten aangehouden, dezelfde mannen die nu dus naast 'De Gier' in beeld zijn voor betrokkenheid bij de grote wapenvondst.

De auto van Voorhorst werd doorzeefd met kogels (Foto: RTV Oost)

AK47

Justitie vermoedde in 2014-2015 dat een van de twee de schutter was geweest bij de moord op kok Voorhorst, maar kreeg het bewijs niet rond. Wel werd bewezen dat hij en de Harderwijker bezig waren met wapenhandel.

Ze werden gefilmd door de recherche, terwijl ze wapens naar een garagebox brachten. In de box werd een handvol wapens gevonden, waaronder een mitrailleur. Daarnaast werden er 2300 kogels, geluidsdempers en verschillende magazijnen gevonden. Waaronder voor een AK47-kalasjnikov.

Dat vond ik gewoon mooi spul Harderwijker over AK47-magazijnen

Rechtbankverslaggever Michiel Satink schreef in 2015 in De Swollenaer over het strafproces rondom de wapenvondst in de garagebox. Tijdens dat proces kreeg de Harderwijker de vraag waarom hij ook magazijnen voor een AK47 had, terwijl zo'n wapen niet was gevonden. De Harderwijker: "Soms tref je iemand die een AK heeft gekocht en vraagt of ik de munitie wil. Ja, die wilde ik wel. Dat vond ik gewoon mooi spul."

Tape

Opvallend is dat de wapens die destijds in de garagebox werden gevonden, waren ingetaped. Ook het wapentuig dat afgelopen september werd gevonden in vaten onder de grond, was omwikkeld met tape.

De Zwolse verdachte, die ook in beeld was voor de liquidatie op kok Voorhorst en nu voor de wapenvondst, is op vrije voeten. Hij geldt nog wel als verdachte.

Medeverdachte 'De Gier', die naast wapenbezit ook wordt verdacht van de moord op Henk Wolters, blijft vast tot aan zijn eerste openbare rechtszitting. Hij ontkent betrokkenheid en zwijgt verder.

De Harderwijker, eerder veroordeeld voor de wapens in de garagebox en nu verdacht van betrokkenheid bij het verstopte wapenarsenaal, wordt morgen voorgeleid aan de onderzoeksrechter.