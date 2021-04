Pasen in coronatijd: hoe lossen Overijsselse kerken dat op?

Rond Pasen zijn er in de Grote Kerk in Staphorst vijf diensten (Foto: ANP)

Bij de protestantse kerk Open Hof in Rijssen zijn ze duidelijk: geen enkele bezoeker komt binnen. "Dat is een unaniem besluit van de kerkenraad. De besmettingscijfers laten het gewoon niet toe. Het risico is nu te groot", vertelt Nico van Geenen, voorzitter van de kerkenraad.

Helemaal geen bezoekers dus. Ondanks dat de landelijke richtlijnen voorschrijven dat er maximaal dertig mensen mogen komen. "Dan zou je de kwetsbare groepen al niet kunnen toelaten", haakt Van Geenen daarop in. "Dus hebben we gezegd: dan maar niemand fysiek aanwezig."

Groter bereik

Elkaar ontmoeten is binnen kerkdiensten een belangrijk onderdeel, maar dat kan nu dus niet. "De gemeenteleden vinden het niet prettig, maar er is wel begrip. We kregen na ons besluit ook te horen dat het een goede beslissing was."

Daarom zijn de diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, eerste én tweede paasdag te volgen via radio, tv en online. "We merken dat ons bereik steeds groter wordt, er zit een stijgende lijn in. Vanwege het aantal besmettingen zijn de diensten via deze kanalen de beste optie. Zodra de cijfers het toelaten, zullen we weer mensen toelaten. We zullen daarin niet de eerste zijn, maar ook zeker niet de laatste", aldus de voorzitter van de kerkenraad.

Het communiqué 'Behoedzaam Vieren van Geloof' is een gezamenlijk standpunt van Centraal Joods Overleg, het Contactorgaan Moslims en Overheid, de Hindoeraad, de Boeddhistische Unie en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken over de religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten. Daarin staan de adviezen 'beperk het aantal personen bij samenkomsten zoveel mogelijk tot maximaal dertig bezoekers', 'organiseer de diensten zoveel mogelijk digitaal' en 'doe niet aan samenzang en draag een mondkapje'.

Inschrijven in Hasselt

In Hasselt volgt men de richtlijnen die landelijk zijn opgesteld. In de kerk zijn dus dertig mensen aanwezig en moeten de coronaregels worden nageleefd. "Mensen kunnen zich inschrijven om diensten fysiek te bezoeken", legt dominee Hendrik Westerhout uit. "Er zijn vijfhonderd inschrijvingen."

Daarom mogen de bezoekers op uitnodiging naar een dienst komen. Ongeveer één keer in de zeven diensten, om het zo eerlijk mogelijk te houden. "Dit geeft pijn, het is een enorm gemis", aldus Westerhout.

Maatregelen moeiteloos opgevolgd

Volgens de dominee is in Hasselt ook even ter sprake gekomen om dan maar geen enkele bezoeker toe te laten in de kerk. "Dit is zo'n groot gebouw dat we van mening zijn dat we geheel volgens de richtlijnen dertig mensen kunnen ontvangen. De RIVM-maatregelen kunnen moeiteloos worden opgevolgd."

Ons bereik lijkt groter dan voordat deze misère begon Dominee Westerhout in Hasselt

De mensen die niet fysiek een dienst kunnen bijwonen, wordt gevraagd de dienst vanuit huis te volgen. "De kijk- en luistercijfers zijn goed en ons bereik lijkt groter dan voordat deze misère begon."

Hersteld Hervormde Kerk Staphorst

Rond Pasen zijn er in de kerk in Staphorst vijf diensten. Te weten op de avond van Goede Vrijdag, Eerste Paasdag (drie diensten) en eentje in de ochtend van Tweede Paasdag. Elke keer is een deel van de gemeente welkom in de kerk, waar 2.500 mensen in kunnen.

De mensen die niet uitgenodigd zijn, kunnen de diensten thuis digitaal meeluisteren. Hoeveel mensen er tijdens Pasen zijn uitgenodigd, wil de kerk niet zeggen.