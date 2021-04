Twente krijgt drie testlocaties voor evenementen: "Soort toegangsbewijs"

De nieuwe testlocaties moeten niet verward worden met de reguliere testlocaties van de GGD, waar je getest kunt worden als je klachten hebt die kunnen wijzen op het coronavirus.

"De locaties waar straks getest gaat worden, zijn vooral bedoeld om Nederland weer wat meer 'open' te maken, met name als je naar een evenement of festival zou willen gaan", zegt Patrick Welman namens de Veiligheidsregio Twente. "Het is dan niet de bedoeling dat je je laat testen, zoals je dat bij de GGD doet. We willen dat er een goed onderscheid komt tussen die testlocaties."

'Toegangsbewijs'

Een negatieve testuitslag is straks een soort 'toegangsbewijs' voor het evenement of festival dat je bezoekt. De periode tussen testen en het evenement mag dan niet langer zijn dan twee dagen. "Het risico bestaat immers dat je anders alsnog besmet raakt met het coronavirus", zegt Erik Maarsingh van GGD Twente.

Volgens de huidige planning moeten de 'evenementlocaties' ergens in mei openen. Vanaf juli zijn evenementen weer officieel toegestaan; momenteel wordt er volop getest met proefevenementen. "Als veiligheidsregio zijn we nu met verschillende gemeenten in gesprek, om te kijken of zij een geschikte locatie hebben", aldus Welman.

De Veiligheidsregio over de testlocaties voor evenementen:

Doorgaan van evenementen

Vanaf juli zijn er weer evenementen mogelijk in Overijssel, al is de situatie wel afhankelijk van de voortgang van het vaccineren enerzijds en de besmettingscijfers anderzijds. Mochten evenementen alsnog gecanceld worden, dan kunnen organisatoren tachtig procent van de kosten terugkrijgen. Mogelijk kan je straks via een app je negatieve coronatest laten zien, waarmee je toegang krijgt tot het evenement of festival.

Over de komst van testlocaties in de regio IJsselland is nog niets bekend, laat een woordvoerder desgevraagd weten.