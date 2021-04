Tientallen dode dieren gedumpt in water bij Mariënberg

De kadavers werden gevonden in het water van het Vechtkanaal, aan de rand van Mariënberg.

Een omwonende had gisteren al een dode gans zien drijven. Nadat er vanochtend meerdere dode vogels in het Vechtkanaal dreven, werd er melding gemaakt bij de politie.

Vergiftigd

Agenten troffen vervolgens in het water tientallen dode dieren aan. Het gaat om circa 25 roeken (een beschermde kraaiensoort), een aantal kippen, meerdere eenden en drie ganzen. Omdat de dode vogels geen uitwendig letsel hebben, bestaat het vermoeden dat ze zijn vergiftigd.

De dode dieren zijn voor nader onderzoek naar het laboratorium overgebracht. Daaruit moet blijken of er inderdaad sprake is van vergiftiging. "Dit lijkt in ieder geval niet het werk van jagers of stropers", aldus woordvoerder Ruud Visser van de politie Oost-Nederland.

In zak gestopt

Volgens de zegsman hebben de dieren vermoedelijk op een andere plek de dood gevonden en zijn ze vervolgens aan de rand van Mariënberg gedumpt. Een aantal dieren was in een zak gestopt, aldus de politiewoordvoerder.

Sporenonderzoek

Agenten hebben de hele ochtend sporenonderzoek verricht. Volgens zegsman Visser moeten de dieren per auto zijn vervoerd: "Gezien de hoeveelheid. Vandaar dat we hopen dat mensen iets verdachts hebben gezien."

Vanaf viaduct?

Omdat in het gebied slechts enkele mensen wonen, hoopt de politie met name op tips van toevallige voorbijgangers. "Ook houden we rekening met het scenario dat de dieren vanaf het viaduct van de nabijgelegen N36 in het water zijn gedumpt", aldus politiewoordvoerder Visser.