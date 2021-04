Enquête zorgt voor wrijving tussen gemeente Ommen en ondernemersverenigingen: “Vragen zijn zeer suggestief"

De nieuwe verkeersstructuur in Ommen blijft de gemoederen flink bezighouden. De gemeente Ommen publiceerde onlangs een online enquête over onder andere de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van het centrum. De enquête is onderdeel van de consultatieronde. Volgens lokale ondernemersverenigingen zit de enquête vol met suggestieve vragen.

“Deze enquête moet zo snel mogelijk offline en de resultaten mogen niet meegenomen worden in de besluitvorming”, zegt Ron Nijhof, voorzitter van de Ondernemersvereniging Ommen. Samen met de Handelsvereniging Ommen en de lokale afdeling van Horeca Nederland schreef hij een kritische brief naar de gemeente. “Het is geen objectieve manier van onderzoek en we vragen ons af wat de online peiling op deze manier toevoegt aan een afgewogen aanpak van dit vraagstuk”, vertelt Nijhof.

Sturing

Niek Hietbrink, onderzoeker bij het Kenniscentrum Media van Hogeschool Windesheim, keek op verzoek van RTV Oost naar de enquête. “Als onderzoeker zou ik het nooit op deze manier uitvoeren, maar de hele enquête afschrijven als ‘broddelwerk’ gaat ook te ver. Het klopt wel dat de enquête suggestieve vragen bevat.”



“Het gaat soms om de vraagstelling, maar ook over het fotogebruik in de enquête. In de enquête wordt de vraag gesteld: ‘Een goede bereikbaarheid van het centrum met de auto is belangrijker dan het woon- en leefgenot.’ Daar zit de veronderstelling in dat de auto’s dat woon- en leefgenot belemmeren. Ik weet niet precies wat de onderzoekers hier nou precies willen meten.”



Hietbrink heeft het meest bezwaar tegen het gebruik van de foto’s bij de vraagstellingen. “We weten namelijk dat afbeeldingen de interpretatie kunnen sturen. Bij de stelling ‘de verkeersveiligheid op de Julianastraat en de Schurinkstraat wordt alleen verbeterd als deze wegen worden afgesloten voor doorgaand verkeer’ wordt een oud vrouwtje met rollator, wachtend tot ze over kan steken, afgebeeld. Zo’n foto suggereert een gevaarlijke situatie voor een oud vrouwtje. Daarmee beïnvloed je antwoorden.”

'Geen wetenschappelijk onderzoek’

Wethouder Leo Bongers benadrukt dat de enquête slechts een onderdeel is van de bredere consultatieronde. “Deze enquête is geen wetenschappelijke methode om exact de mening van de inwoners te meten. Dit is een hulpmiddel en niet bepalend voor de besluitvorming. We zullen ook niet zeggen dat we straks met een wiskundige formule kunnen zien wat de precieze uitkomst is.”

Prikkelend

Volgens Bongers moesten de vragen ‘prikkelend’ zijn en ervoor zorgen dat mensen nadenken over de toekomst van het centrum van Ommen. “Het is een bewustwordingsproces voor de inwoners van Ommen. De tegenstanders kunnen zeggen dat het suggestief is en dat het daardoor niet representatief is. Dat kan en iedereen mag daar wat van vinden. Bij een referendum vragen we ons ook af of de context wel goed geschetst is en de vraagstelling goed is afgewogen. Als dit het enige medium was waarmee we de meningen zouden meten, zou het inderdaad niet correct zijn. Maar het is slechts een klein onderdeel.”

“Uiteindelijk maken we met elkaar een keuze voor de toekomst van Ommen. Iedereen mag zijn of haar conclusies naar aan verbinden. Als iemand vindt dat de vraag te suggestief is, dan kiest ‘ie voor een ander antwoord. Daar staat iedereen vrij in”, zegt Bongers.

‘Niet allemaal nadelig voor winkeliers’

In een reactie op de opmerkingen van Bongers laat onderzoeker Niek Hietbrink weten dat daar juist de crux zit. “Als een vraag suggestief is, hebben mensen niet in de gaten dat ze gestuurd worden.”

Volgens Hietbrink zit het laatste deel van de enquête beter in elkaar. “Daar kan je aanvinken welke stelling je het belangrijkste vindt: ‘het centrum moet vooral goed bereikbaar zijn voor logistiek en doorgaand verkeer’ of ‘het woon- en leefgenot van Ommen zijn het belangrijkst’. Daar kan je gewoon je voorkeur geven.”

“De vragen in de gehele enquête zijn volgens mij niet allemaal nadelig voor de winkeliersvereniging, maar als buitenstaander zie ik wel gelijk welke kant de gemeente het liefste op wil.”