Meine Boonstra en Ben van Loo waren het eerste homostel in Zwolle dat trouwde

"Ik vind het zo'n vreselijk woord: homohuwelijk. Het is gewoon een huwelijk tussen twee mensen die van elkaar houden." Meine Boonstra en Ben van Loo uit Zwolle kijken elkaar lachend aan. Twintig jaar geleden waren zij het eerste homostel in Zwolle dat trouwde, nadat het homohuwelijk wettelijk gezien ook mogelijk werd.

Boonstra was degene die graag wilde trouwen. "Ik vond toen na tien jaar samen zijn dat wij dezelfde rechten en plichten hadden als ieder ander, we woonden samen, hadden samen een bedrijf en ook de boekhouder vond het een goed idee. En natuurlijk de liefde! Toen het wettelijk mocht zei iedereen in onze omgeving al: Meine en Ben gaan trouwen.."

Knalblauwe trouwauto

De twee ondernemers uit Assendorp werken, wonen en leven al dertig jaar samen. "Ik wilde hem gewoon graag mijn man noemen en het was en is nog steeds de mooiste dag van mijn leven."

Bladerend door het album met huwelijksfoto's komen de herinneringen terug. De kleine knalblauwe trouwauto, de bloemen, familie en vrienden die er bij waren. Van Loo pakt het boek niet vaak, maar vindt het leuk om toch weer even wat herinneringen op te halen.

'Waar is de bruid?'

"Ik weet nog dat wij bij het stadhuis waren en dat jongelui die daar zaten, vroegen: waar is de bruid? En toen zagen ze ons en hoorde ik: o ja, dat kan natuurlijk ook." Boonstra vult zijn echtgenoot aan: "Er was toen net een homostel getrouwd bij het tv-programma van Linda de Mol."

Dat het anno 2021 nog steeds nodig is om stil te staan bij dat twintig jaar geleden het eerste homohuwelijk werd gesloten, beamen de twee mannen direct. "Homofobie is alleen maar toegenomen de laatste jaren. In de jaren '80 was het veel gewoner, vrijer."

Onverdraagzaamheid

"Blijkbaar is die generatie vergeten hun eigen kinderen bij te brengen dat liefde tussen mensen heel gewoon is, of het nu tussen man en man is, of tussen vrouw en vrouw, dat is niet belangrijk. Door de komst van meerdere culturen in Nederland waar homoseksualiteit niet 'gewoon' is, groeit die homofobie en onverdraagzaamheid."

De eigenaren van Meinesz & Bennesz voelen zich in Zwolle vrij, in de wijk Assendorp is de diversiteit groot. "Maar hand in hand lopen doen we niet. Ben vindt dat vooral niet prettig, je wordt toch nog nagekeken. Raar eigenlijk, maar zo voelt het wel."