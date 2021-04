Bevrijding Oldenzaal herdacht met gedichten van basisschoolleerlingen

Met een kleiner gezelschap dan voor corona, maar wel weer met basisschoolleerlingen, werden vanochtend rozen op de oorlogsgraven op de begraafplaats aan de Hengelosestraat in Oldenzaal gelegd. “Het blijft een bijzondere gebeurtenis”, vindt Claudia Patacca, die namens het Comité Nationale Feest- en Gedenkdagen Oldenzaal ceremoniemeester is. Juist de kleinere uitvoering van de herdenking maakt het voor haar bijzonder vandaag. “Normaal zijn er 250 leerlingen bij, nu is het één groep acht. Het is compacter en intiemer.” Oldenzaal werd op 2 april 1945 bevrijd, maar omdat dit op Goede Vrijdag valt is besloten de herdenking te verplaatsen.

Eigen gedicht

In een ‘normaal’ jaar zijn van alle basisscholen de groep 8-leerlingen aanwezig en van één school dragen een aantal leerlingen gedichten voor. Dit jaar is dat anders. Naast de burgemeester en de veteranen is één klas welkom. Dat is deze keer de Nutsschool. “We zijn heel blij dat we er dit jaar weer bij mochten zijn”, zegt Paul Jonge Poerink, leerkracht van groep acht. Het herdenken van de bevrijding is een gebeurtenis waar ze ook op school veel aandacht aan besteden. “Het is een belangrijk onderwerp. Je merkt vandaag dat de leerlingen dat ook echt zo voelen.”

“Alle leerlingen hebben een gedicht geschreven. Ze mochten zelf bepalen of ze dat ook voor zouden dragen”, legt Jonge Poerink uit. “Niet iedereen wil dat en dat is ook goed.”

Spannend

“Ik vond het heel mooi dat ik hier mijn gedicht voor mocht dragen vandaag”, zegt Anne. Net als een paar van haar klasgenoten droeg zij haar eigen gedicht voor. Waar ze de inspiratie vandaan haalde: “Ik heb verhalen gelezen op internet en gebeurtenissen opgezocht. Daarna ben ik begonnen aan mijn gedicht.” De zenuwen waren voor de voordracht wel aanwezig. “Het is wel spannend om dat dan op deze plek, ook voor de veteranen, voor te lezen. Maar het was vooral heel bijzonder.”

Ik leefde niet in oorlog en geweld, stond niet voor mannen met wapens geveld. Ik rende niet voor mijn leven, had niet de hoop opgegeven. Ik weigerde niet om mijn land op te geven dus ik zou vechten met mijn hoofd opgeheven. Ik stond niet aan het front, met nagels aan de grond. Ik ben er niet doorheen gegaan, niet naar de wereld gekeken met een traan. Maar ik herdenk wel die mensen, met hun grote dromen en wensen. Door die mensen die toen hebben gestreden, leven wij in een vrij heden. Door de offers van de mensen van toen, kunnen wij onze ogen er nooit voor dichtdoen.

Ook andere klasgenootjes wilden graag hun gedicht voordragen. “Ik vind het belangrijk om dat te doen, om te laten zien dat er nog steeds aan gedacht wordt", legt Guus uit.

Claudia Patacca is onder de indruk van de gedichten. “Elk jaar opnieuw verbaas ik me over het inlevingsvermogen van de leerlingen en hoe ze hun gedichten voordragen.”

Oorlog

Burgemeester Patrick Welman is blij dat er dit jaar, ondanks maatregelen en een kleinere groep, weer een waardige herdenking is. “Vorig jaar hebben we er ook uitgebreid bij stil gestaan, maar dat is toch anders. Dit is een moment dat je niet voorbij kan en mag laten gaan. Er moet op een eervolle manier stil worden gestaan bij wat er tijdens de oorlog en de bevrijding is gebeurd. Het is belangrijk dat je daar ook toekomstige generaties bij betrekt.”

Om dat te bereiken droeg Welman aan het begin van de herdenking zelf ook een gedicht voor. Hij koos voor Oorlog van Willem Wilmink. “Een gedicht geschreven over hoe een kind de oorlog beleeft. Het geeft stof tot nadenken, ook bij de leerlingen.” Na de voordracht werd de bevrijdingsvlag gehesen, waarna de Burgemeester en de leerlingen langs de graven gingen om rozen te leggen.

Veteranen

Bij de graven van de Engelsen en Canadezen die tijdens de bevrijding in Oldenzaal zijn omgekomen staat, net als voorheen, een erewacht van een aantal veteranen van Stichting Veteranen Oldenzaal. “Voor hen is deze herdenking ook erkenning, voor de oorlogen na de Tweede Wereldoorlog”, zegt Claudia Patacca.

Een van de veteranen die vandaag aanwezig is is Stephanie Hulsman. Zelf is ze een half jaar uitgezonden naar Bosnië. “De veteranen die hier vandaag staan hebben niet in de Tweede Wereldoorlog gevochten”, legt ze uit. Juist dat feit vindt ze belangrijk. “Het is van belang om stil te staan bij wat er 76 jaar geleden is gebeurd, maar het is misschien wel net zo belangrijk dat de leerlingen zien dat er daarna ook nog gevochten is voor vrijheid. Alleen dan niet in Nederland.”

Ze is dan ook heel blij dat er dit jaar weer leerlingen bij de herdenking zijn. “Het leeft bij de leerlingen, dat merk je tijdens het voordragen van de gedichten en het respect dat ze tonen tijdens de hele ceremonie.”