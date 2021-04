Protest bond tegen plan voor verbod op pleziervaart Zwarte Meer en Zwarte Water

Het Watersportverbond heeft bezwaar gemaakt tegen het plan van Rijkswaterstaat om het Zwarte Meer in Overijssel ontoegankelijk te maken voor de pleziervaart. Ook het Zwarte Water, de negentien kilometer lange rivier die uitmondt in het Zwarte Meer, staat op de nominatie te worden voorzien van ontmoedigende maatregelen tegen watersporters.

In het Zwarte Meer en Zwarte Water zou sprake zijn van een voedseltekort voor doortrekkende en overwinterende vogels. Om die reden wil Rijkswaterstaat het Zwarte Meer met een Toegangbeperkend Besluit afsluiten voor watersporters. Ook de recreatiegeul, parallel aan de geul voor de beroepsvaart, zou moeten worden afgesloten. Daarnaast is een plan ontwikkeld om met een negentien kilometerlange damwand de natuurlijk oevers van het Zwarte Water te beschermen en zo betere paaiplekken te creëren voor vissen.

Extra onveiligheid

Het Watersportverbond is tegen de beperking voor pleziervaart, omdat watersporters gedwongen worden uit te wijken naar vaarwegen waarbij vermenging ontstaat met de beroepsvaart en dat zou gevaarlijke situaties kunnen opleveren. Ook de damwanden langs de oevers van het Zwarte Water zorgen voor extra onveiligheid. Ze verhogen de golfslag, verhinderen een snelle vlucht uit het water voor mens en dier en bij hoog water zijn ze niet meer zichtbaar.

Het Watersportverbond erkent dat herstel van de natuurlijke waarde van het Zwarte Meer en het Zwarte Water nodig is. Maar stelt ook dat het voedseltekort voor vogels wordt niet opgeheven door watersporters de toegang te beletten. Evenmin zou het plaatsen van damwanden geen oplossing zijn voor het creëren van betere paaiplekken voor vissen.

Recreatiedruk alleen 's zomers

Het Watersportverbond heeft een alternatief plan geschetst hoe zowel de natuur als de recreatievaart uitstekend samen kunnen gaan. De recreatiedruk in het gebied blijft beperkt tot de zomermaanden. Op dat moment kunnen zones worden ingevoerd waar je wel of niet mag varen. Tijdens de zomer is trouwens op het overgrote deel van het meer nauwelijks te varen, omdat het er te ondiep is en het er wemelt van de waterplanten.

De oplossing voor de betere paaiplekken voor vissen hoeft niet te worden gezocht in het plaatsen van damwanden. Het Watersportverbond vraagt zich af waarom er geen ruimte is gezocht in de uiterwaarden? Die vallen onder de bepaling Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Door de oplossing op de oevers te zoeken houdt de rivier haar natuurlijke breedte en kan de synergie worden gezocht tussen natuurontwikkeling op het land en in het water.

Als het recreatief gebruik van het Zwarte Meer en het Zwarte Water wordt verdrongen, vreest het Watersportverbond dat het probleem zich naar andere plekken zal verplaatsen. Elders zal ongewenste recreatiedruk door watersporters ontstaan.