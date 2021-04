Nieuwe verkeersborden Steenwijkerland vragen motorrijder gedrag aan te passen

Vandaag is het aardig rustig in het kleine buurtschap Nederland, dat zo’n vijftien inwoners telt. Ooievaars klepperen vanuit hun nest, een rietteler is bezig met het snijden van het riet. Af en toe rijdt een enkele auto wat hard voorbij. Er zijn echter dagen dat er een minder gemoedelijke sfeer hangt. Dan scheuren grote groepen motorrijders door de bocht die om de rij met huizen en boerderijen ligt.



Lawaai

Jan Bezemer woont samen met zijn partner precies in deze bocht. ‘‘Op een drukke dag komen hier zo tweehonderd motorrijders langs. Met het mooie weer van gisteren waren dat er, op een doordeweekse dag zelfs, al een stuk of zestig.’’

Op een drukke dag komen hier zo tweehonderd motorrijders langs Jan Bezemer, bewoner buurtschap Nederland

Bezemer is sinds de jaren ’90 bewoner van Nederland, nadat de woning eerst als vakantiehuis was gebruikt. De afgelopen drie jaar vonden hij en buren de overlast door motorrijders dusdanig storend, dat er klachten werden ingediend bij de gemeente. ‘‘Er moet wat veranderen. Vooral wanneer het goed weer is, gaat het lawaai de hele dag door.’’

Jan Bezemer woont precies in de bocht, waar motorrijders dus aan beide kanten langsrijden. (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Leefbaarheid

Als reactie op de klachten voerde de gemeente vorig jaar in april en mei een meting uit. Maanden waarin de motors vaak weer uit de schuur worden gehaald. Wethouder Marcel Scheringa: ‘‘Bewoners gaven aan overlast te ervaren van met name motorrijders die door een hoge snelheid en hard optrekken veel lawaai produceren. Uit de metingen bleek dat er regelmatig te hard gereden wordt.’’

Tijdens een bijeenkomst is gekeken naar mogelijke oplossingen. ‘‘Daaruit ontstond het plan om borden te plaatsen. Op die manier willen we motorrijders attenderen op het feit dat er in het gebied ook geleefd wordt. Het is misschien leuk om plat door de bocht te gaan, maar wees je bewust van waar je bent. Je gaat dichtbij huizen langs.''

Het nieuwe verkeersbord moet motorrijders attenderen op hun gedrag (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Vanuit meerdere plaatsen kwamen klachten binnen. ‘‘Maar vooral in Nederland en Blankenham speelt dit. In Blankenham komt daarom binnenkort hetzelfde bord te hangen.'' De gemeente Steenwijkerland is populair onder toeristen én motorrijders. Scheringa: ‘‘We hebben natuurlijk een fantastisch mooi gebied om te doorkruisen. Wandelend, op de fiets, in een bootje, op de motor. Iedereen is van harte welkom.''

Tandje minder

De motor is qua geluid wat hem betreft een aparte categorie. ''Soms kan het écht wel een tandje minder, zeker als motorrijders in grote groepen rijden. Daarom vragen we ze om hun snelheid te matigen als ze in een buurtschap komen. Minder snel is minder lawaai en dus minder overlast voor bewoners. Zo houden we het met elkaar leefbaar.’’

Soms kan het écht wel een tandje minder, zeker als motorrijders in grote groepen rijden Marcel Scheringa, wethouder Steenwijkerland

Naast het plaatsen van verkeersborden lopen er gesprekken met de politie om te kijken of er meer ingezet kan worden op handhaving. ''We gaan samen in de gaten houden of het effect heeft.''