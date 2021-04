Ontvoerder meisje Glanerbrug krijgt 4 jaar cel en tbs met dwangverpleging

De rechtbank in Almelo heeft een 64-jarige man, die vorig jaar in zijn woonplaats Glanerbrug, een meisje van vijf ontvoerde en misbruikte, veroordeeld tot vier jaar cel en tbs met dwangverpleging. Ook moet hij het slachtoffertje 3500 euro smartengeld betalen.

De man nam het meisje mee op zijn scootmobiel bij een speeltuin in Glanerbrug. De verdwijning van het meisje, rond een uur of zes in de avond bij een speeltuin aan de Beringstraat in Glanerbrug, zorgde voor veel onrust.

Gouden tip

Een grootscheepse zoektocht van politie, geholpen door dorpsbewoners, leidde tot de gouden tip. Het meisje werd teruggevonden in een appartementencomplex aan de Gronausestraat, op nog geen twintig meter van de Duitse grens.

De 64-jarige bekende twee weken geleden dat hij het meisje had meegenomen om seks te hebben met haar. Twee keer, in een parkje vlakbij zijn woning en in zijn slaapkamer. Tegenover de Almelose rechters zei de man dat hij veel vaker seks had met jonge meisjes. Die pikte hij op in een park in Gronau.