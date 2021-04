OM eist tbs met dwangverpleging tegen vrouw die hulpdiensten platbelde

Als het aan de officier van justitie in Zwolle ligt wordt een 57-jarige vrouw veroordeeld tot 9 maand cel en tbs met dwangverpleging, omdat ze vorig jaar medische hulpdiensten in Hardenberg en Zwolle platbelde.

De vrouw is geen onbekende van justitie. De afgelopen jaren werd ze al verschillende keren veroordeeld omdat ze huisartsenposten in en rond Rijssen platbelde. De vrouw woonde in die tijd in Rijssen.

Ze werd in april 2019, na een eis van tbs met dwangverpleging, door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot een deels voorwaardelijke celstraf. Die straf zat er vlak voor de kerst van 2019 op en de vrouw werd naar een B&B gebracht in Hardenberg. Daar kwam ze platzak en zonder medicatie aan. Uiteindelijk kwam ze terecht in een zorg-appartement in Hengelo, maar keerde vervolgens weer terug naar Hardenberg. Daar ging het opnieuw mis, totdat ze in juli vorig jaar werd opgepakt en vast kwam te zitten.

Deskundigen adviseren opnieuw een tbs met dwangverpleging omdat de kans dat ze opnieuw medische instellingen belt heel groot is. De vrouw kreeg al eerder tbs, ook toen omdat ze onnodig belde. Ze werkte niet mee en kwam in 2006 op straat te staan.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.