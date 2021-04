In Kalenberg wappert vandaag de regenboogvlag

Bij binnenkomst van het dorp Kalenberg valt direct een huis op. Het huis van Thom de Vries en zijn partner Derk is versierd met verschillende regenboogvlaggen. Gekleed in zijn trouwschoenen met daarin felgekleurde regenboogsokken, loopt hij enthousiast de straat op. ‘‘Kijk, speciaal voor vandaag.’’ Zijn honden komen kwispelend achter hem aangerend, hij geeft ze een aai en kijkt tevreden naar de vlaggen. ‘‘Dit is belangrijk, de zichtbaarheid. Het is een steun voor iedereen die worstelt met z’n geaardheid.’’

Huwelijk

Hij loopt rond het huis en laat zien waar hij en zijn man wonen. Een tuin, prachtig gelegen aan het water, ‘‘En buren waar we goed mee omgaan.’’ De twee geliefden kochten het samen, nu zo’n zes jaar geleden. ‘‘We kenden elkaar langer. Ik woonde in Steenwijk en was net uit de kast toen we elkaar ontmoetten via online contact. Ik deed dat online, want ik vroeg me af: ‘zijn er überhaupt meer mannen zoals ik in deze omgeving?’’

Het bleek ware liefde en net voor de lockdown, op 10-10-2020, stapten ze in het huwelijksbootje. ‘‘Gelukkig waren er nog niet zoveel beperkingen, enkel dat er maximaal dertig gasten in een ruimte mochten zijn.’’ Het feest desnoods verplaatsen, dat was geen optie. ‘‘Je trouwt omdat je gelukkig bent met elkaar, dat de rest van je leven wil zijn. We hebben een jaar naar dat moment toegeleefd. Waren al bezig met alle voorbereidingen.’’



Vandaag draagt Thom zijn trouwschoenen mét regenboogsokken, net zoals op zijn trouwdag (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Ondanks die rare omstandigheden kijkt De Vries terug op een geweldige dag. ‘‘Het was even lastig met de gastenlijst. Onze vriendengroep van rond de twintig man kon er niet bij zijn, maar we losten het op met een live-verbinding en ze kregen een huwelijkspakket voor thuis.’’ Achteraf was het misschien zelfs beter zo, concludeert hij. ‘‘Het feest volgt natuurlijk nog! Ik raad het iedereen aan hoor, de dag opdelen. Dan is het rustiger en heb je veel meer tijd voor de gasten.’’

Niet normaal

Op een dag als vandaag deelt hij foto’s en zijn mening via de social media: ‘‘De teller van andere landen die het homohuwelijk accepteerden, staat op 28 van de 195. In kleine stappen wordt gebouwd aan meer gelijkwaardigheid, maar op wereldniveau is er dus nog een lange weg te gaan.’’ Volgens hem is het tijd om afscheid te nemen van de naam ‘homohuwelijk’. ‘‘Het is gewoon een huwelijk tussen twee mensen die van elkaar houden. Net zoals bij een man en een vrouw, niets meer niets minder.’’

In het geval van Thom was het uit de kast komen geen probleem. ‘‘Ik was negentien, na relaties met vrouwen wist ik wel ‘dit is niks voor mij’’, lacht hij. Hij begrijpt goed dat leeftijdsgenoten juist vaak een worsteling doormaken. ‘‘Nu moet je als kind tegen je ouders zeggen: ‘Pap, mam, ik ben homo of lesbisch’. Zolang het niet normaal is, niet ook behoort tot de norm, is er werk aan de winkel. Ouders moeten minder sturen. Laat een kind met allerlei speelgoed spelen en wat maakt het uit op welk geslacht hij of zij later verliefd wordt?! Ik hoop dat dat een verandering van denken gaat worden in onze samenleving.’’

Bloeddonor

Mocht je denken, het gaat goed in Nederland met acceptatie en gelijke rechten, dan heb je het mis stelt De Vries. Als voorbeeld noemt hij de situatie rondom bloeddonatie. Toevallig heeft hij zich vanmorgen bij Sanquin in Zwolle aan kunnen melden als bloeddonor. ‘‘We zijn nu twintig jaar verder en vanaf 1 september 2020 mogen mannen die seks hebben met mannen bloed doneren. Toen het nieuws naar buiten kwam, heb ik mij meteen als donor aangemeld. Ik wilde dat doen!’’

Hij vindt het oneerlijk dat er op basis van geaardheid wordt geoordeeld. ‘‘Je moet een vaste partner hebben. Hetero’s hoeven dat niet. Kijk liever naar het gedrag.’’

Bij het gemeentehuis in Steenwijk hangt ook de regenboogvlag (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Regenbooggemeente

In Kalenberg zijn Thom en zijn vriend helemaal op hun plek. ‘‘De acceptatie hier in de omgeving is prima. Misschien wordt er wel eens wat gepraat, daar trek ik me dan niks van aan.’’ Hij is naast zijn werk actief in de gemeente voor de partij D66. ‘‘Steenwijkerland is soms wat behoudend. We proberen dit soort dagen op de agenda te zetten. Daarnaast worden er stappen gezet om in 2021 een Regenbooggemeente te worden, waarin rekening wordt gehouden met de belangen van de LHBTI+ gemeenschap.’’