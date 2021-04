Basisplek voor Berden bij GA Eagles dat uit is op eerherstel

De afgang tegen de hekkensluiter was een harde klap, liet Van Wonderen vanmiddag weten. "In de nabespreking gaf mijn ploeg wel aan dat er veel naar de komende weken was gekeken", begint de trainer. "Misschien krijg je dan toch tien of vijftien procent minder focus. Maar de spelers zijn ook geen machines waar je een euro ingooit en er dan zomaar punten komen. Tegen Roda JC moeten we laten zien dat we geleerd hebben."

Martijn Berden begint morgen in de basis bij GA Eagles (Foto: Orange Pictures)

Basis voor Berden

In de thuiswedstrijd tegen de ploeg uit Kerkrade lijkt Martijn Berden te mogen beginnen aan de aftrap. Bradly van Hoeven is nog altijd te geblesseerd na zijn tik in de wedstrijd tegen Den Bosch. Ook Jacob Mulenga mag hopen op een basisplaats. Hij krijgt dan de voorkeur boven Sam Hendriks. Ook vanzelfsprekend in de basis Sam Beukema, die deze week zijn droomtransfer naar AZ heeft afgerond.



De Oosttribune

De wedstrijd tegen Roda JC begint vrijdag al om 18.00 uur en is te volgen via Radio Oost.