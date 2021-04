Wat vind jij: Is Mark Rutte nog geloofwaardig genoeg om een nieuw kabinet te formeren?

Mark Rutte overleefde vannacht om drie uur ternauwernood een motie van wantrouwen. Die was ingediend door de Tweede Kamer na de uitgelekte notitie over Pieter Omtzigt. Mark Rutte wil premier blijven en gaat hard werken aan het terugwinnen van het vertrouwen. Vind jij dat hij nog geloofwaardig genoeg is om de formatie te leiden?

'Positie Omtzigt: functie elders'

In een document dat verkenners Jorritsma en Ollongren opstelden ter voorbereiding op een tweede gesprek met Rutte stond achter de naam van Omtzigt 'functie elders'. Die notitie kwam vorige week op straat te liggen doordat Ollongren hem duidelijk zichtbaar onder haar arm droeg, toen zij op het Binnenhof gefotografeerd werd door een ANP-fotograaf.

De geruchtenmolen draaide op volle toeren. Wie zou over Pieter Omtzigt hebben gesproken in de gesprekken met de verkenners? Mark Rutte ontkende vorige week stellig dat hij zich in de gesprekken over het kritische kamerlid had uitgelaten.

Verkeerd herinnerd

Maar dan blijkt uit het openbaar gemaakte gesprekverslag dat Rutte wel degelijk in zijn gesprek met de verkenners over Omtzigt sprak. Hij zou hebben gezegd: "Je moet wat met Omtzigt: minister maken." Rutte zei donderdag in het debat dat hij dat gesprek achteraf verkeerd herinnerd had. Ook verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma konden zich niet herinneren dat in dat bewuste gesprek de naam Omtzigt nadrukkelijk naar voren kwam.

Motie van wantrouwen

Van gisterochtend tot diep in de nacht hebben politici met Mark Rutte gedebatteerd over zijn geloofwaardigheid. Ook de verkenners moesten zich nader verklaren. Om drie uur volgde daarop een motie van wantrouwen van Geert Wilders die door de volledige oppositie werd gesteund. De coalitiepartners van Rutte steunden de motie niet en daarom was er geen meerderheid om hem af te zetten.

Fractievoorzitter Sigrid Kaag van D66 diende daarnaast ook een motie van afkeuring in; die werd met een ruime meerderheid wel aangenomen. Echter, Rutte hoeft daarom niet op te stappen. Wel zei Kaag hierover: "Ik had mijn conclusies hieraan verbonden". Doelend op dat zij, als ze Rutte was, wel was afgetreden.

Formatie

Maar Rutte mag door en dat gaat 'ie ook doen. Hij zei vannacht heel hard te gaan werken om het beschadigde vertrouwen terug te winnen.

Als leider van de grootste partij is het Rutte die de formatie leidt. Kaag zei hierover dat ze dat na deze vertrouwensbreuk zeker niet vanzelfsprekend acht.

Wat vind jij? Is Mark Rutte, als leider van de grootste partij, nog geloofwaardig genoeg om straks een nieuw kabinet te formeren? Stem op onze stelling en discussieer mee in de reacties.