Massale run op starterswoningen in Rijssen, ondanks zeer strenge koopvoorwaarden

Ze waren populair in de vorige eeuw. De premiewoningen. Met financiële hulp van de overheid kon een woning gekocht worden. Op die manier konden mensen met een laag inkomen ook een eigen woning kopen. Vaak zat er wel een beding aan verbonden. Zoals dat je vijf jaar lang in het huis moest blijven wonen.

Hoewel het systeem van de premiewoningen al in 1988 is afgeschaft, lijken de voorwaarden weer terug van weggeweest. En dat geldt zeker voor Rijssen. Er is daar een groot tekort aan betaalbare koopwoningen voor starters uit de eigen kern.

Bouwen voor eigen behoefte

"In de huidige huizenmarkt zijn de prijzen torenhoog en liggen beleggers en speculanten op de loer die de markt verstoren", zegt wethouder Erik Wessels. De gemeente Rijssen-Holten wil eigen inwoners helpen door specifieke voorwaarden op te stellen bij de uitgifte van de bouwkavels.

Alleen starters en (voormalige) inwoners, zoals uitwonende studenten, mogen meeloten. Daarnaast mag het bruto-inkomen niet hoger zijn dan 55.000 euro per jaar.

Deze kavels in Rijssen voor starters gaan als zoete broodjes over de toonbank (Foto: RTV Oost)

Anti-speculatiebeding

Degene die een woning krijgt toegewezen, moet deze zelf (of samen met een partner) aankopen en er zelf gaan wonen. Daarnaast moet het huis minimaal drie jaar door de koper bewoond worden.

Om speculatie op waardevermeerdering tegen te gaan, wordt een anti-speculatiebeding opgenomen. Tot en met tien jaar na de datum van eerste bewoning moeten de kopers van een woning bij verkoop van de woning 25.000 euro aan de gemeente afdragen. De kopers van hoekwoningen moeten een hoger bedrag afdragen.

Loting

In de nieuwbouwwijk 't Opbroek biedt de gemeente vijf starterswoningen aan voor maximaal twee ton. "Dat is ver onder de marktwaarde. Vandaar ook deze strakke voorwaarden. Dat er toch 216 gegadigden zijn, onderstreept het belang om door te bouwen. We moeten nu gas geven", zegt wethouder Wessels.

Gisterochtend werden de woningen verloot bij de notaris. Bas Pijpstra is een van de gelukkigen. "Ik had niet gedacht dat wij ingeloot zouden worden. Ik ben erg blij. We hebben al eens eerder gezocht, maar zijn toen gestopt. Sinds een jaar zoeken we weer."

Blijven wonen

Bas vertelt dat de prijzen van de woningen vaak te hoog zijn. En als het wél betaalbaar is, dan zijn het oude huizen waar veel aan gedaan moet worden. "Dat kost ook nog eens veel geld om het naar je zin te maken".

Het anti-speculatiebeding benauwt Bas niet. "Ik ben toch van plan om daar voorlopig te blijven wonen. En mocht het toch veranderen dan is er misschien wel genoeg ruimte om de boete op te vangen."