Derde verdachte wapenvondst Zwolle langer achter tralies

De 52-jarige Harderwijker die deze week werd aangehouden voor betrokkenheid bij het wapenarsenaal dat in Zwolle is gevonden, blijft de komende veertien dagen vast. Dat heeft de onderzoeksrechter besloten. Gisteren onthulde RTV Oost dat de man niet voor het eerst in beeld is voor het bezit van een collectie aan zware wapens.

In 2015 werd hij veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor een grote hoeveelheid wapens, die verborgen waren in een Zwolse garagebox. Nu heeft hij volgens justitie een rol gespeeld bij de wapens die verstopt waren op een Zwols landgoed. In vaten, die begraven waren, zaten verschillende machinegeweren, pistolen en munitie. Het wapentuig werd afgelopen najaar ontdekt door de politie.

Moordwapen

Tussen het wapentuig zat ook het machinegeweer waarmee op oudejaarsdag 2019 Zwollenaar Henk Wolters werd doodgeschoten. Vooralsnog wordt de Harderwijker niet verdacht van die moord. Medeverdachte 'De Gier' wordt wel van beide zaken verdacht, wapenbezit en de moord. 'De Gier', eerder veroordeeld voor een levensdelict en wapenhandel, zit in ieder geval vast tot aan zijn eerste rechtszitting.

Nog een moord

De derde verdachte in de wapenzaak, een 45- jarige Zwollenaar, is op vrije voeten. De man is een aantal jaren geleden samen met de Harderwijker veroordeeld voor de wapens in een Zwolse garagebox. Ook hij kreeg toen 3,5 jaar cel.

De man is ook verdachte in een andere zaak, de moord op kok Robert Voorhorst in 2014. Die zaak is nog steeds niet opgelost.