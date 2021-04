Gemeente betaalt alle kosten voor opruimen van purhuis in Vriezenveen

'Een leermoment', zo noemt de gemeente in een brief aan de raad de situatie rond het purhuis. "Namelijk dat in deze zaken en ondanks de hectiek de rust en tijd moet worden genomen om eerst aan de noodrem te trekken, terug te kijken naar de oorsprong, de afgelegde route analyseren en gedoseerd doorstarten op een redelijke en billijke wijze", schrijft de gemeente.

Redelijk en passend

De rechtbank oordeelde onlangs dat de gemeente geen concrete afspraken had gemaakt met de familie Keijzer om het afval op haar kosten op te ruimen. Ook had de gemeente de familie meer tijd kunnen geven om zelf tot een oplossing te komen. De rechtbank oordeelde dat het redelijk en passend is dat de bewoners een deel van de opruimkosten - 20.000 euro - zelf betalen. Het afval van hun voormalige huis moest immers toch worden opgeruimd.

Nu de gemeente over zichzelf constateert dat is nagelaten om de situatie rond het purhuis, ondanks de ontstane hectiek, rustig te analyseren, komt de gemeente de familie Keijzer tegemoet.

Geen beroep

"Nu dit achterwege is gebleven heeft het college de menselijke maat toegepast. Het college heeft het besluit genomen om geen beroep in te stellen tegen het vonnis van de rechtbank en uitvoering te geven aan het vonnis, met dien verstande dat zakelijk gerechtigde van het perceel Hoffmansweg 6 in de kosten voor juridische bijstand wordt tegemoetgekomen voor tienduizend euro en voor een bedrag van tienduizend euro voor overige gemaakte kosten."

Voor de familie Keijzer betekent dit dus dat er geen kosten voor hen overblijven, concludeert het gemeentebestuur in de brief aan de raad. Voor de gemeente kleven wel enkele risico's aan het genomen besluit, aldus het gemeentebestuur. Zo is er onder meer het risico van prescedentwerking voor de gemeente. Andere partijen zouden nu ook een beroep kunnen doen op geld, omdat de familie Keijzer dat ook gehad heeft.

Geloofwaardigheid

Daarnaast oordeelt het gemeentebestuur zelf dat de geloofwaardigheid van de gemeente in het gedrang komt aangezien de eerdere opstelling van het gemeentebestuur in het conflict met de familie Keijzer.

In januari 2013 liet Rick Keijzer zijn woning aan de Hoffmansweg isoleren met purschuim. Na afloop van de werkzaamheden werden alle gezinsleden ziek. Hun klachten als hoofdpijn, buikkrampen, keelpijn en spontane neusbloedingen werden veroorzaakt door de gassen uit het isolatieschuim. Het gezin verliet het huis. De aannemer die de isolatiewerkzaamheden uitvoerde, erkende dat er in de samenstelling van de verschillende pur-chemicaliën een fout was gemaakt. Zijn verzekeringsmaatschappij wilde de schade echter niet vergoeden. Na een crowdfundingsactie, waarbij 43.000 euro werd ingezameld, werd de woning in 2018 gesloopt. Ook daarbij kwamen chemische gassen van het purschuim vrij. Daarom wilde geen enkele afvalverwerker het bouwpuin komen ophalen. Ten einde raad stapte de familie naar de gemeente Twenterand om mee te denken over een oplossing. De gemeente greep op vrijdagmiddag 20 juli 2018 in en eiste dat het puin drie dagen later weg zou zijn. Omdat de familie dat op zo'n korte termijn niet voor elkaar kreeg, werd het afval uiteindelijk in opdracht van de gemeente weggehaald. Maanden later kreeg de familie Keijzer de rekening van de gemeente gepresenteerd: 61.672 euro.

Wat Rick Keizer betreft kan het boek nu dicht. "Voor wat er de laatste jaren gebeurd is, is dit gerechtigheid", stelt Keijzer die intussen druk bezig is met de bouw van een nieuw huis. Ze willen het hoofdstuk purhuis achter zich laten en naar de toekomst kijken.

Wat Keijzer ook prettig vindt, is het bezoek dat de burgemeester onlangs aan hen heeft gebracht. "We hebben een prettig gesprek gehad met de burgemeester. Het boek kan nu dicht."