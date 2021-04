'Hitman' Wolfje bekent twee aanslagen op huizen van oudere vrouwen in Almelo

De veroordeelde 'hitman' Wolfje heeft bekend dat hij twee huizen in Almelo in brand heeft gestoken. In beide huizen lagen oudere dames te slapen. Wolfje deed zijn bekentenis tijdens de hoger beroepszaak over de branden, die door justitie worden gezien als moordpogingen.

De rechtbank heeft Wolfje voor de brandstichtingen veroordeeld tot zestien jaar cel. Tijdens de behandeling van die rechtszaak heeft hij zich vooral beroepen op zijn zwijgrecht. Nu, in hoger beroep, heeft hij openheid van zaken gegeven. Ook heeft hij aan de slachtoffers een excuusbrief geschreven.

Spijt

"Achteraf heb ik er erg spijt van", zegt Wolfje. "Ik leefde toen in een soort bubbel en gebruikte veel drugs, daardoor waren mijn gevoelens afgezwakt. Toen ik opdrachten kreeg om voor geld die huizen in de fik te steken, heb ik dat 'gewoon' gedaan. Ik dacht er niet bij na. Op dat moment stond ik er niet bij stil dat er mensen thuis konden zijn, of dat ik de buren in gevaar bracht."

Opdrachtgever

"Ik kreeg opdrachten via Ironchat", zegt Wolfje. Dat is een programma op een telefoon, waarmee versleutelde berichten kunnen worden verstuurd. "Voor dit soort dingen kreeg ik dan duizend euro of zo."

Wolfje wil niet zeggen wie de opdrachten heeft verstrekt. Uit het dossier blijkt dat het de zelfbenoemde godfather Simo D. moet zijn geweest. Wolfje had kort voor de twee branden meermalen contact met hem. Waarom de huizen in de fik moesten, zegt Wolfje niet te hebben geweten. "Ja, achteraf heb ik het wel gehoord."

Bij het eerste huis dat in brand werd gezet (juni 2017 aan de Bongerd) was kort ervoor een tas drugs in de tuin gegooid. De tas, een blauwe plastic zak, is door de bewoners vervolgens aan de weg gezet. Daarna is de zak verdwenen. Het lijkt dat de brandstichting een soort vergelding was, omdat de bewoners de tas drugs zoek hadden gemaakt.

Simo D.

In het tweede huis dat in brand is gestoken (november 2017 aan de Palestrinastraat) woonde de moeder van twee leden uit de groepering van de waarschijnlijke opdrachtgever Simo D. De ene zoon is hoogstwaarschijnlijk degene die de tas drugs over de schutting had gegooid. De andere zoon heeft Simo 'erbij gelapt' in Duitsland. Die werd daar vervolgens veroordeeld voor wereldwijde drugshandel.

Medeverdachte

Een van de medeverdachten van Wolfje, Dano, heeft tijdens de hoger beroepszaak een heel andere verklaring afgelegd. Waar Wolfje vertelt samen met hem het tweede huis in brand te hebben gezet, zegt Dano dat hij geen handelingen heeft uitgevoerd. De politie moet dat nu eerst uitzoeken, voordat het hoger beroep verder gaat. Wanneer dat gebeurt, is nog niet duidelijk.

Inmiddels zit de vermoedelijke opdrachtgever Simo D. in een Nederlandse cel. Zijn gevangenisstraf in Duitsland zit er op. Nu zit hij vast voor vijf moordopdrachten, die volgens de rechtbank zijn uitgevoerd door Wolfje en zijn oudere broer Wolf.