Caroline van der Plas van BBB: "Niemand gelooft Rutte"

Het was haar eerste officiële debat in de Tweede Kamer. Caroline van der Plas (BBB) uit Deventer heeft naar eigen zeggen met ongeloof deelgenomen aan het debat donderdagavond over het zinnetje 'positie Omtzigt, functie elders'.

"Ik heb echt met verbijstering aan het debat deelgenomen. Het is ongelofelijk hoe het is gegaan", aldus de lijsttrekker van de BoerBurgerBeweging.

Wat een minachting. Je hebt het niet over Pietje Puk Caroline van der Plas

Het debat ging over de notitie die vorige week in de openbaarheid kwam en waarin stond 'Positie Omtzigt, functie elders.' Uit gespreksverslagen bleek gisteren dat Rutte met de verkenners over Omtzigt had gesproken. Nadat hij dat een week lang had ontkend, moest hij tijdens het debat erkennen dat het toch anders was geweest. Dat kwam hem op zware kritiek vanuit de Kamer te staan. Wie uiteindelijk het zinnetje 'positie Omtzigt, functie elders' heeft ingebracht, is niet bekend.

"Niemand gelooft Rutte. Je hebt het niet over Pietje Puk, maar over Pieter Omtzigt. Dat herinner je je echt nog wel. Wat een minachting."

Voor PVV-leider Geert Wilders aanleiding een motie van wantrouwen tegen Rutte in te dienen. Die haalde het niet, omdat de coalitiepartijen VVD, CDA, D66, ChristenUnie tegen stemden. Rutte kreeg wel een motie van afkeuring aan de broek, die alleen door zijn eigen VVD niet gesteund werd.

Crisis voorkomen

"Hieruit blijkt maar weer dat de coalitie elkaar dekt. Ze hebben hiermee een crisis willen voorkomen", aldus Van der Plas. "En zoals ik gisteren in het debat ook zei: ik had het liefst gezien dat Rutte de eer aan zichzelf had gehouden."

Van der Plas had vanochtend een paar uur nodig om alle reacties te beantwoorden. "Ik heb vooral positieve reacties gekregen, maar natuurlijk zitten er ook altijd een paar negatieve reactie bij. En dat mag ook, we leven in een vrij land."

De lijsttrekker van BBB deed overigens nog een ontdekking tijdens het debat: