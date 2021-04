Heracles Almelo zonder Kutucu en Azzaoui tegen PSV

In eigen huis pakte Heracles een punt tegen PSV (1-1), maar Wormuth ziet wel verschillen. "Thuis hebben we natuurlijk een voordeel met het kunstgras. Thuis weet je wat je hebt. Maar in uitwedstrijden hebben we natuurlijk ook uitdagingen. Het zelfvertrouwen bij de tegenstander is anders en dit seizoen zijn er geen toeschouwers en dus is dat ook niet van belang."

Bonuspunten

Als Heracles weet te stunten zou dat een mooi extraatje zijn voor de trainer. "Het zouden absoluut bonuspunten zijn. De komende wedstrijden hebben we gelijkwaardige tegenstanders, FC Emmen en Willem II. Daar moeten we de punten pakken. Tegen de bovenste ploegen zouden het bonuspunten zijn."

Vier dagen vrij

De spelers kregen in de interlandperiode vier dagen vrij, maar dat deed Wormuth met tegenzin. "Dat is niet typisch Duits, dat heb ik in Nederland geleerd. Normaal hebben we maar twee dagen vrij, maar die Nederlanders hebben de mentaliteit van; we hebben zoveel gewerkt, dan kunnen we langer vrij krijgen. Ik snap dat helemaal niet, dat is helemaal nieuw. Maar ik heb ook gezien dat ze daarna weer twee dagen nodig hadden om in het ritme te komen. Hierna is drie dagen vrij de max", aldus de trainer met een glimlach.