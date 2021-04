Actiegroep in Deventer bindt de strijd aan tegen geluidsoverlast motoren

Ze zijn het helemaal zat in Deventer. En met het paasweekend voor de deur is het tijd voor actie. Er moet een einde komen aan de geluidsoverlast van langsrazende motoren.

Er is een actiecomité Geluidsoverlast Motoren in het leven geroepen. Op de Wilhelminabrug worden op Eerste Paasdag groene en witte duimpjes omhoog gehouden bij langskomende motoren. "We willen echt paal en perk stellen aan de overlast", zegt bewoner Marcel Wendrich van het Bergkwartier. "Het gaat hier omhoog en dan is het de vraag wie het eerste boven is met het meeste lawaai. Iedereen mag zijn eigen hobby uitvoeren, maar hou een beetje rekening met elkaar."

Straaljager

Ook buurtbewoner Anton Slager vreest het paasweekend. "Dan komen ze hier weer met hordes voorbij. Het is soms net of er een straaljager overkomt. We hebben het voorgelegd aan enkele raadsfracties en die hebben het goed opgepakt. Er ligt nu een motie, waarin het college wordt gevraagd er iets aan te doen."

Volgens PvdA-raadslid Jan Jaap Kolkman is er brede steun voor de motie. "Van VVD tot GroenLinks en alles wat daar tussen zit. We willen dat voor de zomer actie wordt ondernomen. Iedereen is die toys en boys wel een beetje zat inmiddels."

Spandoeken

Om de actie meer inhoud te geven zijn ook grote spandoeken gemaakt. Op één daarvan staat een jongen met de handen voor de oren en de tekst 'Dit is de max Ik wil gewoon elkaar kunnen verstaan'. Die doeken worden op meerdere plekken in Deventer opgehangen. Vooral de Wilhelminabrug, de IJsseldijk en de Welle zijn plaatsen waar de gaskraan vaak ver wordt opengedraaid.