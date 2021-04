Ondanks kou toch lange rij bij opening Van der Poel in Almelo

Eindelijk is het dan zover: Van der Poel in Almelo heeft haar deuren geopend. Na twee jaar gesteggel over de juiste locatie schepte eigenaar Rob Beerlage vanochtend het eerste ijsje in zijn nieuwe zaak aan het Waagplein in Almelo.

Vermoeid maar voldaan, zo beschrijft Beerlage zijn gevoel vanochtend. “En apetrots natuurlijk. We hebben er hard voor gewerkt.” Als franchiser is hij de eigenaar van de nieuwe ijssalon in het centrum van Almelo. “We zijn twee jaar bezig geweest met het openen van een zaak hier. Dat dat dan eindelijk zover is is prachtig. Daar ben ik trots op.”

Lange rijen

Om half 11 is het zover: het eerste bolletje wordt uit een van de vele bakken met ijs geschept. In en buiten de zaak staan dan al veel mensen te wachten op hun beurt. “Het is fijn om te merken dat mensen nieuwsgierig zijn. De hele week lopen er al mensen langs om te vragen of we al open zijn.”

Een team van zes man is ingevlogen om de dag goed te laten verlopen. Niet alleen mensen uit andere zaken, maar ook oud-medewerkers helpen een handje mee. “Dat doe je graag. Ik ben nu een tijdje weg, maar ik mis het wel. Dat ik dan weer een dag kan helpen is super”, laat een van hen weten.

Compact team

Rob is blij met de hulp. “Een opening is spannend. Dat doe je maar een keer en dat moet goed zijn. Het is prettig dat je dan ervaren mensen achter je hebt staan vandaag.” De hulp komt uit andere vestigingen van Van der Poel. “We willen Rob waar nodig helpen en we hebben ook het volste vertrouwen in deze zaak”, legt Meike uit. “Een nieuwe zaak openen met een nieuw team is lastig, dus zijn er wat medewerkers uit andere vestigingen gevraagd voor vandaag.”

Het eerste ijsje was voor wethouder Jan Martin van Rees, die erg blij is met de komst van de zaak. “We zijn als gemeente ongelofelijk druk met de binnenstad bezig. We willen een compacter winkelgebied”, legt hij uit. “Dat er dan zo’n naam naar de stad komt is prachtig.”

Strijd

De komst van de bekende ijssalon ging echter niet zonder slag of stoot. In eerste instantie hadden ze hun ogen op het oude pand van de SNS-bank aan de Wierdensestraat laten vallen. Daar wilden Pieter en Meike van der Poel eigenlijk het liefst, samen met Rob, naartoe. Maar omdat ondernemers en omwonenden niet zaten te wachten op drukte langs het centrum ging dat niet door. “Dat is geweest, dat was vervelend, maar nu ook allemaal niet meer belangrijk. We zijn heel blij met wat we hier hebben neergezet”, laat Beerlage weten. “Ik wil alleen maar vooruit kijken.”

“Deze locatie is eigenlijk perfect: je kan er met de auto komen en straks is er hopelijk weer veel winkelend publiek dat langs wandelt”, zegt Meike van der Poel. Mensen die geen zin hebben in ijs kunnen in de nieuwe zaak ook terecht voor chocola. “We hebben het concept hier iets aangepast. Bakker Meen uit Delden levert de chocolade. We denken dat deze combinatie een verrijking is voor het concept Van der Poel op deze plek.”