Van Wonderen durft na stroeve start te dromen bij GA Eagles: "Succes boeken bij een volksclub is het mooiste wat er is"

Van Wonderen is met GA Eagles ondanks het puntenverlies deze week nog altijd in de race om promotie voor een plek naar de Eredivisie. "Succes boeken bij een volksclub is het mooiste wat er is in deze prachtige sport. Het is niet gemakkelijk. Maar we mogen zeker dromen. En we hebben er ook al veel voor moeten laten. Maar het is mogelijk", aldus de trainer.

Uitzending

