Nieuw ritueel van 'klaagstenen' in de Dinkel gooien, dat lucht op

Tijdens een slapeloze nacht viel bij Lensink het kwartje. "Ik zag opeens bij iedereen in huis een steen met een lichtje. Als mensen nu elke dag die steen in de hand nemen of er gewoon even bij stil staan. Noem het een gebed of een ritueel, maar geef ruimte aan je klacht."

Vanmiddag om 14:00 uur verzamelde een groepje mensen zich bij Landgoed Singraven om gezamenlijk naar de Dinkel te wandelen. Na een korte introductie van dominee Lensink was het tijd om de stenen in de Dinkel te gooien.

Even kwaad

Ina Rademaker is één van de mensen die een steen in het water gooien. "Ik dacht aan het verlies van dierbaren en voelde me even kwaad, maar daar tegenover stond ook dat ik de kracht en dankbaarheid voelde in het geloof om weer door te gaan".

Doutzen is één van de kinderen die ook aanwezig is. "Ik heb op mijn steen gezet 'pesten', want ik vind het niet leuk dat mensen elkaar pesten". Het gooien van de steen lucht op. "Ja, dan ben je even, fffhoe, dat gevoel kwijt", zegt Doutzen zichtbaar opgelucht.

Niet alleen

Dominee Lensink snapt de boosheid van een aantal van de relschoppers. "Maar stenen gooien is nooit de oplossing. Dus ik bedacht de klaagsteen. Je kunt hem vasthouden of er in knijpen, beschilderen of er iets op schrijven. En vandaag hebben we hem achtergelaten in de Dinkel. Je ziet ook dat je niet alleen bent met je zorgen".

"De klaagsteen nodigt uit om gewoon wel te klagen. Je verhaal te doen. En als er ook nog iemand is die luistert dan kan dat een heleboel verlichting geven", zegt dominee Lensink. Om er aan toe te voegen: "Zolang het maar geen zeuren wordt. Klagen mag. Zeuren is dat je er in blijft hangen en dat is net wat anders".