Boakebouwers uit omgeving Holten missen hun paastraditie: "Overal waar je bent praat je erover"

Dit jaar werd er niet eens een vergunningsaanvraag ingediend. Boakebouwers uit de buurtschappen Beuseberg, Dijkerhoek, Espelo, Holterbroek en Lichtenberg zagen al van mijlenver aankomen dat de traditionele paasvuurcompetitie in 2021 niet door zou gaan.

Derde jaar op rij

Al drie jaar hebben de boakebouwers met teleurstellingen te maken. In 2019 werd de maximale inhoud van de paasvuren door de droogte gelimiteerd, in 2020 moesten ze door corona eerder stoppen met bouwen en werden de paasvuren vroegtijdig in brand gestoken en dit jaar is er niet eens aan de boakes begonnen.

Wij gingen langs bij de boakebouwers van Dijkerhoek en Espelo:

Toch kwam de klap volgens Marc Oostenenk van paasvuur Espelo in 2019 en 2020 harder aan. "Die jaren hebben we nog gebouwd, dit jaar niet. Dit is minder erg dan dat je halverwege moet stoppen. Maar het blijft niet leuk."

Maar of er daarmee ook een traditie verloren gaat? Oostenenk denkt van niet. "Wij staan als Espelo ook op de lijst van immaterieel erfgoed. Dus dat gaat niet zomaar verloren." Arjan Veneklaas van paasvuur Dijkerhoek is het daarmee eens. "De traditie zal sowieso doorgaan, want zo erg leeft het hier wel."

Die strijd tussen ons is bijna niet uit te leggen Arjan Veneklaas, paasvuur Dijkerhoek

Boake Bier

Om de boakebouwers een hart onder de riem te steken zijn er dit jaar zes speciale biertjes gebrouwen: Boake Bier. Vijf biertjes zijn gelinkt aan de concurrerende buurtschappen en het zesde biertje staat voor café Bie Toontje in Holten, waar normaal de prijsuitreikingen plaatsvinden.

"Er zit maanden werk in zo'n paasvuur voor die jongens", zegt café-eigenaar Jaap Huisman. "Want het gebeurt bijna allemaal met de hand. Die ontlading hier in het café is dan bizar groot en dat is zo mooi om te zien. Ik mis dat wel, ja."

Rivaliteit

Normaal wordt er in het café dus bekendgemaakt wie de grote winnaars zijn. De rivaliteit tussen Dijkerhoek en Espelo bereikt daar z'n hoogtepunt. Die buurtschappen strijden namelijk jaarlijks om het grootste paasvuur.

"Die strijd is bijna niet uit te leggen", zegt Veneklaas. "In een gewoon jaar hadden we niet zo gezamenlijk een interview gegeven", lacht Oostenenk. "Maar nu kunnen we wel goed met elkaar."

Dit jaar geen strijd tussen buurtschappen Espelo en Dijkerhoek (Foto: RTV Oost)

Maar een echt paasgevoel hebben beide boakebouwers niet. Veneklaas: "Je mist het heel erg. Vooral nu, zo kort voor de tijd. Dan wil je niets liever doen dan aan zo'n bult bouwen met elkaar. Maar we blijven gewoon rustig en volgend jaar gebruiken we de energie die we dit jaar niet gebruikt hebben".

Want in 2022 moet het weer gaan gebeuren. Die felle paasvuurstrijd tussen de buurtschappen. "Ik denk wel dat iedereen dan heel fanatiek wordt", zegt Veneklaas. Oostenenk: "Als zij nog gekker worden, worden wij net zo gek. Dan komt de strijd wel weer terug".