Zwolse tieneroplichters maakten 70 slachtoffers via Marktplaats: "De gevolgen zijn niet cool"

Twee 17-jarigen uit Zwolle zijn verantwoordelijk voor de oplichting van zo'n zeventig mensen via Marktplaats. De twee tieners werden in maart veroordeeld tot jeugddetentie. Ook kregen de jongens werkstraffen opgelegd en moeten ze hun slachtoffers terugbetalen. De politie startte een onderzoek na een aangifte van oplichting via Marktplaats en doet een boekje open over de werkwijze van het duo, om zo andere oplichters te waarschuwen.

Een 51-jarige man uit Harderberg komt begin vorig jaar naar het politiebureau om aangifte te doen. Hij meldt dat hij slachtoffer is geworden van online oplichting. De man had gereageerd op een advertentie via Marktplaats. Hij was op zoek naar een jas. Iemand met de accountnaam Sabrina* kon hem daar wel aan helpen. De Hardenberger koopt de jas en betaalt vooraf. De jas zou worden opgestuurd. Betaling vooraf, is de afspraak.

Vertrouwen

Sabrina geeft aan dat ze de koop wil afronden via WhatsApp en niet via het berichtensysteem van Marktplaats. Omdat Sabrina in het verleden als eens is opgelicht, vraagt ze of de Hardenberger eerst een bedrag van drie cent wil overmaken. Het is een manier waarop mensen zich via een bankrekening aan elkaar bekend maken. Dat schept vertrouwen. Sabrina stuurt de koper via WhatsApp een zogenoemde betaallink. Als je er op klikt, kun je inloggen met je online gebruikersnaam en wachtwoord van je bank. De koper voert zijn gegevens in, maar het lukt niet. Tot drie keer toe herhaalt hij deze actie.

Een paar dagen later ziet de Hardenberger dat er allerlei bedragen van zijn rekening zijn geschreven. Er zijn bedragen teruggeboekt en er zijn andere dingen betaald. De recherche in Zwolle ontspint na onderzoek een geraffineerde werkwijze. Het spoor leidt naar twee jonge gasten van zeventien jaar oud uit Zwolle.

In beslag genomen

Het duo wordt op 7 en 8 januari aangehouden voor het online oplichten van de man uit Hardenberg. Maar dan begint het onderzoek pas. Tijdens de aanhoudingen worden tal van goederen in beslag genomen. Op de woonadressen van de twee verdachten wordt onder leiding van de rechter-commissaris een doorzoeking gedaan. Dat leidt de politie naar zo'n zeventig slachtoffers die voor 11.000 euro zijn opgelicht.

De twee verdachten hadden zo'n 250 accounts bij Marktplaats waarop rond de 950 advertenties waren geplaatst om de slachtoffers te lokken.

Easy money

Dit onderzoek illustreert de potentie van online oplichting dat tijdens corona een vlucht nam, schrijft de politie. Dat kan thuis, waar niemand je ziet. "Easy money en het is niet ingewikkeld", aldus de politie. "Deze jongens waanden zich onaantastbaar uit het zicht met hun mobiele telefoon in de hand. Niets is minder waar", aldus de politie.

De politie wijst erop dat de verdachten nog jong zijn en nog een heel leven voor zich hebben. "Voor iedereen die hier een verleidelijk verhaal in ziet: je bent nooit anoniem. Digitale, financiële sporen en goederen brengen rechercheurs tot de oorsprong. Gooi je eigen glazen niet in", aldus de politie. "De gevolgen zijn niet cool. Detentie, een werkstraf, geld terugbetalen, een strafblad, geen VOG en minder kansen op de arbeidsmarkt."

*De naam Sabrina is fictief