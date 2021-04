Deze oproepen en maatregelen moeten drukte in het paasweekend voorkomen

In het paasweekend even de grens oversteken voor een bezoekje aan Duitsland? Dat is niet de bedoeling. Dat benadrukken demissionair premier Mark Rutte en de minister-president van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen Armin Laschet vandaag in een gezamenlijke verklaring. Ook natuurorganisaties en supermarkten doen oproepen die moeten voorkomen dat het dit weekend te druk wordt.

De waarschuwing van Rutte en Laschet komt bovenop het negatieve reisadvies dat momenteel al geldt vanuit Nederland naar Duitsland. Afgelopen woensdag deden burgemeesters uit de Achterhoek en Twente samen met Duitse regiobestuurders eenzelfde oproep. Normaal gesproken is het tijdens Pasen erg druk met bezoeken over de grens.

Rutte en Laschet willen voorkomen dat corona zich verspreidt tussen de grensgebieden, nu de besmettingscijfers hoog zijn. "We zitten in de derde golf. Daarom moeten we grote voorzichtigheid betrachten", staat in de gezamenlijke verklaring. Wel benadrukken ze dat Noordrijn-Westfalen en Nederland het afgelopen jaar "de uitdagingen beter dan de meeste andere grensregio's in Europa het hoofd weten te bieden". Volgens hen is het "zaak om nu door te zetten".

Natuurgebieden

Nu er nog altijd strenge coronamaatregelen gelden, verwachten natuurorganisaties dat het druk wordt in de natuurgebieden, zoals de Sallandse Heuvelrug. Boswachters van onder meer Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer komen daarom met een gezamenlijke oproep. De natuurorganisaties willen bezoekers verwelkomen en tegelijkertijd wijzen op de kwetsbaarheid van de plek waar ze zijn.

"Het hele voorjaar zijn ze in feite op kraamvisite in de natuur, het leefgebied van vele broedende, parende en barende dieren en van nieuwe, groeiende planten", schrijven de organisaties. Wie de natuur in gaat wordt gevraagd om op de paden te blijven, honden aan de lijn te houden en geen afval achter te laten.

Supermarkten

Supermarkten roepen mensen op om in het paasweekend gespreid naar de winkel te komen om hun inkopen voor de paasbrunch te doen. Omdat de horeca nog steeds gesloten is, rekenen de supers op extra drukte. "Gelukkig kun je op Google goed zien wanneer het in de supermarkt bij jou in de buurt erg druk en minder druk is", zegt een woordvoerster van supermarktkoepel CBL. Ze raadt mensen aan op die manier te kijken wat de handigste tijd is om de paasboodschappen te doen.

Jumbo merkt dat het de afgelopen dagen al wat drukker was in de winkels. Daarom heeft de keten voorbereidingen getroffen. Op eerste paasdag is een recordaantal van 435 winkels geopend en op tweede paasdag kunnen mensen in 653 Jumbo's terecht.

Veiligheidsregio

Veiligheidsregio IJsselland benadrukt dat de meeste besmettingen nog steeds plaatsvinden binnen het gezin en na bezoek bij familie of vrienden. "Houd je daarom zo veel mogelijk aan de basisregels, ook tijdens de paasdagen", luidt de oproep. "Bestel bijvoorbeeld een lekkere paaslunch bij de lokale horecazaak, pak de fiets of geniet van een heerlijke wandeling. Vermijd dan wel de drukke plekken en blijf zo dicht mogelijk bij huis."