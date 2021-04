GA Eagles haakt voorlopig af in strijd om directe promotie na gelijkspel tegen Roda JC

Veldmate eerlijk over toekomst: "Er is een belletje geweest met een andere club"

Go Ahead Eagles heeft zichzelf de tweede slechte dienst bewezen in een paar dagen tijd. Afgelopen maandag werden er al punten gemorst tegen hekkensluiter FC Den Bosch. Dit keer verslikte de ploeg van trainer Kees van Wonderen zich in Roda JC. In eigen huis bleef GA Eagles steken op 0-0. Directe promotie lijkt daarmee ver weg.

Het duel in De Adelaarshorst werd met twee uur vervroegd naar 18.00 uur, zodat de supporters via tv ook mee konden genieten. Van dat laatste kwam maar bar weinig terecht. In een slaapverwekkende en saaie eerste helft was het zelfs Roda JC dat beter voor de dag kwam. Al noteerden de Limburgers ook slechts één serieuze doelpoging. Deze werd vakkundig gepareerd door de immer oplettende doelman Gorter.

Oersaai

Het overwicht, mocht daar al sprake van zijn, was voor Roda JC, maar gevaarlijk werd het allesbehalve. Kortom, er gebeurde de eerste 45 minuten helemaal niets in Deventer. Dat het rustsignaal werd bereikt met het minste aantal schoten op doel in een helft in de Keuken Kampioen Divisie was dan ook geen verrassing.

In de tweede helft deed GA Eagles het ietsjes beter. De thuisploeg kreeg kansen via Brouwers en Botos, maar zij slaagden er niet in Roda-doelman Hoekstra te verschalken. Aan de andere kant voorkwam Gorter met zijn voet een doelpunt van Vente. Ook clubtopscorer Beukema, die deze week een transfer verdiende naar topclub AZ, wist zich aanvallend niet in de strijd te mengen.

Afhaken?

Treffers vielen er niet en zodoende beleeft GA Eagles vooralsnog een heel pijnlijke week. En dat is allesbehalve wenselijk met de weken van de waarheid voor de deur. Al is het nog maar de vraag in hoeverre GA Eagles nog een rol van betekenis kan spelen in de strijd om directe promotie.

Concurrentie

Daartoe hebben de Deventenaren wel het geluk dat ook De Graafschap en NAC Breda vanavond punten lieten liggen. Almere City mag zich de grote winnaar van de vrijdag noemen en is de nieuwe nummer twee. Het gat tussen Almere en nummer vijf GA Eagles is zes punten.

Loodzwaar programma

In Deventer kan de blik in ieder geval op tweede paasdag. Want maandag gaat GA Eagles op bezoek bij nummer drie NAC Breda. In de weken daarna wachten ook nog wedstrijden tegen De Graafschap en Almere City.

Go Ahead Eagles - Roda JC 0-0

Arbiter: Nagtegaal

Geel: Brouwers

Go Ahead Eagles: Gorter; Droste, Beukema, Veldmate, Kuipers; Lucassen, Brouwers, Botos (Hendriks/86); Rabillard (Berden/71), Mulenga, Eyibil (Abdat/76).

Roda JC: Hoekstra; Marzo, Luijckx, Bakker, Absalem; Pflücke, Klaasen, Bouchouari (Vossebelt/84); Goppel, Falkenburg (Messaoud/80), Vente.