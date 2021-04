Buurtbewoners over grootschalig onderzoek in Deventer: "Hele week al onrustig in de wijk"

In de omgeving van de Lebuinuslaan in Deventer is het de hele week al onrustig. Dat laten buurtbewoners weten. Vanmiddag begon de politie in de straat met een grootschalig onderzoek, dat verband houdt met de vermissing van een 29-jarige man uit Apeldoorn.

De vermiste man is afgelopen zondag aan het begin van de middag uit zijn woning in Apeldoorn vertrokken en daar niet teruggekeerd. In de Lebuinuslaan in Deventer is hij die middag voor het laatst gezien. De politie vermoedt dat hij niet vrijwillig vertrokken is.

In de straat is een PD-unit opgetuigd, de politie heeft zwarte schermen neergezet en er lopen politiemensen in witte en oranje overalls rond. De politie verwacht dat het onderzoek meerdere dagen gaat duren.

'Anders dan anders'

Buurtbewoners melden dat het de afgelopen week 'een andere week was dan normaal gesproken'. Het gaat om een wijk waar de politie doorgaans al regelmatig aanwezig is. Maar de afgelopen dagen dus nog meer. Dat begon op zondagmiddag al, toen er naast opvallend veel politie ook een aantal onbekende jongeren in de wijk aanwezig was.

Opmerkelijk is ook dat afgelopen woensdagavond een groep jongeren zou zijn weggestuurd door de politie, achter het betreffende appartement. Wat dat zegt over het onderzoek, is nog onduidelijk. De politie wil daar niets over kwijt. Maar het valt buurtbewoners wel op dat het deze week onrustiger is in de wijk.

Foto vermiste man

De politie heeft een foto vrijgegeven van de man die vermist wordt. Buurtbewoners geven aan hem niet gezien te hebben en hem ook niet te kennen. "Die man heb ik hier nog nooit gezien", zegt een van de directe buren van het betreffende pand. "En in het appartement waar het onderzoek nu plaatsvindt, daar woont een vrouw met haar dochter. Met hen is niets aan de hand, want ik heb ze na de start van het onderzoek nog gesproken."

Zo zijn er op dit moment nog veel vragen en is er veel onduidelijkheid over het onderzoek. De vraag is bijvoorbeeld nog waar het onderzoek in de woning zich op richt. Is er iets gevonden? Of is de politie naar iets op zoek? Vooralsnog laat de politie weinig informatie los over de situatie.