Broers Lucas geven kerk in Albergen een tweede leven

Want het IT-bedrijf van de Albergse broers groeit uit zijn jasje. "We zochten iets in Albergen en dan zijn de mogelijkheden beperkt", zegt Arjan Lucas.

Woensdag was de sleuteloverdracht. Daarmee kwam een einde aan een toch wel emotionele periode voor zowel de broers als de Albergse parochianen. De broers waren erg vertrouwd met het gebouw. Ze hebben er jaren dienst gedaan als acoliet ter ondersteuning van de priester in de eredienst.

"Ik denk dat niemand het gebouw zo goed kent als wij", zegt Léon. Hij rammelt met de sleutels. Verreweg de grootste sleutel is voor de enorme kluis in de consistorie. Die blijft, evenals de grote vergadertafel met lades.

Kerkbanken te koop

De kerkzaal doet zonder de geschilderde kruiswegstaties en beelden kaal en leeg aan. Er staan nog tientallen banken, wie er één wil hebben mag tegen een kleine vergoeding een exemplaar ophalen. De opbrengst is bestemd voor het opknappen van de aula naast de kerk. Dat zal de plek worden waar de leden van de Albergse geloofsgemeenschap elkaar in de toekomst zullen ontmoeten.

De tabernakel waarin de hosties werden bewaard, is blijven staan in de kerk. "Maar hij is wel leeg hoor", zegt Arjan. Ook de zware altaartafel blijft staan. De relieken zijn er onlangs uitgehaald. De schilderijen die hoorden bij de kruiswegstaties zijn opgeslagen. "Die horen bij de kerk."

het kistje met de relieken (Foto: gebr. Lucas)

Het Klooster

De kerkzaal zal worden omgebouwd tot kantoor, met twee aparte en gestapelde units. Het houten plafond zal verdwijnen en de ruimte van het koor zal worden ingericht als kantine. "Dat noemen we dan de refter", zegt Arjan. Zo zal het gebouw in de toekomst de naam Het Klooster dragen, als herinnering aan het klooster dat in vroegere tijden in Albergen stond. De broers verwachten dat de verbouwing zeker een jaar in beslag zal nemen.

