Celstraf en werkstraf voor dronken man die in Deventer een vrouw van haar fiets reed

Een 32-jarige man uit Kampen is veroordeeld tot zeven maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. Daarnaast krijgt hij een werkstraf van 240 uur en een rijontzegging van drie jaar. De man was onder invloed van alcohol toen hij in 2018 een vrouw van haar fiets reed in Deventer.

Het slachtoffer fietste op 18 december 2018 op het fietspad naast de Zwolseweg in Deventer, toen ze werd aangereden door de man uit Kampen. Na het ongeval bekommerde de man zich niet om het zwaargewonde slachtoffer. In plaats daarvan reed hij verder. De vrouw brak beide benen, een elleboog, neus en nekwervel. Ze moest lange tijd revalideren.

De man, destijds nog inwoner van Olst, werd een stuk verderop aangehouden. Hij verzette zich tegen zijn aanhouding en werd in de boeien geslagen. Op het bureau blies de man een promillage van meer dan 2, goed voor zo'n dertien glazen drank. Volgens de man had hij eerder op de avond op de parkeerplaats van het ziekenhuis een fles drank gedeeld met een onbekende.

'Stress'

Dat hij dronk zou zijn gekomen door stress rond de opname van zijn dochtertje. In het ziekenhuis was al duidelijk dat er iets met de 36-jarige aan de hand was, hij was in de loop van de avond steeds vervelender geworden. Dat had ertoe geleid dat de man door beveiligers uit het ziekenhuis was gezet.

Tijdens de rechtszaak waren er veel vraagtekens over het drankgebruik van de man. Mogelijk is hij een stiekeme drinker, iets wat hij ontkende. De rechtbank denkt dat de man over zijn drankgebruik "geen open kaart speelde".