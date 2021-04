Veldmate eerlijk over toekomst: "Er is een belletje geweest met een andere club"

Het zou zomaar kunnen dat Jeroen Veldmate komend seizoen niet meer in het shirt van Go Ahead Eagles te zien is. Het contract van de captain van de Deventer ploeg is niet verlengd en het is nog maar de vraag of dit wel gaat gebeuren. Veldmate is echter ervaren genoeg om zich gewoon voor de volle honderd procent in te zetten voor Go Ahead Eagles.