Ramen flat Deventer afgeplakt door politie in groot onderzoek naar vermiste man

Bij gespecialiseerd bloedsporenonderzoek op een plaats delict door forensische specialisten worden ruimtes vaker volledig verduisterd. Een woordvoerster van de politie wil niet bevestigen of het ook hier om een zogenoemd luminol-onderzoek gaat.

Appartement wordt volledig verduisterd (Foto: RTV Oost)

Vermissing

De politie begon gisteren het onderzoek in de flat vanwege de vermissing van een 29-jarige man uit Apeldoorn. De man is sinds vorige week zondag vermist en de politie vermoedt dat hij niet vrijwillig uit zijn woonplaats is vertrokken. De man werd voor het laatst gezien in de Lubuinuslaan, waar nu dus groot onderzoek wordt gedaan.

De vermiste man (29) uit Apeldoorn (Foto: Politie )

Geen naam van vermiste man

Een naam de vermiste man wordt niet gedeeld, maar vandaag zegt een woordvoerster van de politie dat er nog altijd wordt gezocht naar de man. "Deze persoon is voor ons nog steeds een vermiste."

Buurtbewoners lieten gisteren weten dat het al de hele week onrustig is in de omgeving van de straat. Zo was er meer politie dan anders en liepen er onbekende jongeren in de wijk. Ook werd er afgelopen woensdag een groep jongeren weggestuurd door de politie, achter het betreffende appartement.

Bewoners appartement

Een van de directe buren meldde gisteren dat in het appartement een vrouw met haar dochter woont. Vandaag zei een omstander dat er ook een 18-jarige jonge man inwoont in het appartement. Of dat ook zo is, wil de politie niet zeggen. Een woordvoerster wil niet ingaan op wie in het appartement wonen of verblijven. De officiële reactie is dat er op dit moment geen verdachten en ook geen aanhoudingen zijn. De politie laat verder weinig los over de situatie. Ze denkt meerdere dagen voor het onderzoek nodig te hebben.