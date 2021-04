Bram Castro loodste Heracles naar het laatste zeldzame punt bij PSV

"Als we iets meer geluk hadden gehad, hadden we misschien kunnen winnen in Eindhoven. We kwamen op voorsprong door een doelpunt van Armenteros. Maar PSV had direct al een paar goede kansen om gelijk te maken. Dat die 1-1 dan valt is jammer", zegt Castro, een van de hoofdrolspelers van toen en tussen 2014 en 2018 de onbetwiste nummer één onder de lat van Heracles.

Factoren

"Maar je weet dat als je naar een topclub afreist er verschillende factoren moeten meezitten. Je moet een beetje boven jezelf uitstijgen, de thuisploeg moet een mindere dag hebben én je moet een beetje geluk hebben. Als dat dan samenkomt heb je kans om punten te pakken tegen topclubs", vervolgt hij.

Castro groeide in zijn jaren in Almelo uit tot steunpilaar. "Het is wel een van de betere wedstrijden die ik heb gekeept bij Heracles. Dat was zeker mooi, want ik kende natuurlijk een aantal mensen bij PSV. Het is altijd speciaal om mensen tegen te komen met wie je hebt samengewerkt. Het was een hartelijk terugzien, maar op het veld probeer je natuurlijk altijd te winnen", doelt Castro op zijn verleden bij PSV.

Bram Castro groeide in zijn jaren in Almelo uit tot steunpilaar (Foto: Orange Pictures)

Kansen Heracles

Zondag mag Heracles het opnieuw proberen bij PSV. De Belgische goalie acht de ploeg van trainer Frank Wormuth op voorhand niet kansloos.

"Heracles heeft natuurlijk wel een kans tegen PSV, zeker als er geen publiek is. Dan krijg je andere wedstrijden en is het makkelijker spelen bij de topclubs. Maar PSV heeft nog altijd heel veel kwaliteit. Het zal heel moeilijk worden voor Heracles, maar het is natuurlijk altijd mogelijk om punten mee te nemen."

Bijna 39

In april 2018 vertrok Castro bij Heracles en tekende hij een tweejarig contract in zijn geboorteland, bij KV Mechelen. Inmiddels is KV Oostende zijn werkgever. Castro is er reservedoelman. "Maar ik mag niet klagen, ik ben bijna 39."

Of hij volgend seizoen nog profvoetballer is, is nog maar de vraag. "Wie weet ga ik nog een jaartje door, dat moeten we maar even bekijken." Eerst wil Castro het seizoen met Oostende tot een goed einde brengen. "We strijden volop mee om de bovenste plaatsen, het worden heel spannende weken."

Momenteel is Castro tweede keeper bij KV Oostende (Foto: Orange Pictures)

Vrienden

En als het kan, wil Castro weer eens op bezoek bij Heracles. "Vroeger kwam ik nog wel één à twee keer per jaar in Almelo om een wedstrijd van Heracles te bekijken, maar sinds corona is dat een stuk lastiger geworden. Ik heb er nog steeds vrienden, maar het is al een tijdje geleden dat ik er geweest ben. Dat is wel jammer", aldus Castro.

Radio Oost

