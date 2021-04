Moskeeën in Deventer en Enschede krijgen brief met beledigende teksten

Bij de brief zat ook een afbeelding van de profeet Mohammed en wordt een link gelegd met terrorisme. De tekening wordt begeleid met de tekst 'geen islam, wel vrijheid'.

Voorzitter Abdurrahman Bicici van de islamitische stichting ISN in Enschede reageert: "Wat ze doen is kinderachtig. Door dit te doen neemt de waarde van onze profeet niet af, daarentegen krijgt hij meer waarde. Als je het mij vraagt is het afkomstig van een paar onwetende mensen".

Ook elders beledigende brieven

Het Contact Orgaan Moslims en Overheid (CMO) meldt aan de NOS dat er verschillende moskeeën zijn die een dreigbrief hebben ontvangen. Behalve de gebedshuizen in Deventer en Enschede werden dergelijke brieven ook bezorgd bij moskeeën in Alkmaar en Culemborg. Ook in die plaatsen hebben de organisaties achter de moskeeën aangifte gedaan.

Dit kreeg de moskee in Enschede met de post (Foto: ISN Enschede)

Bij de NOS zegt woordvoerder Mushin Köktas van het contactorgaan: "We schrikken natuurlijk en het wordt steeds erger. En ik hoop dat de politiek hier iets aan gaat doen. Er is een coördinator discriminatie in oprichting en ik hoop dat zij dit goed in kaart brengen."

Volgens Köktas is er de laatste tijd sprake van veel dreigementen en bekladdingen bij moskeeën. Vannacht werd ook al een moskee in aanbouw in Gouda in brand gestoken.