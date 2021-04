FC Twente verliest in blessuretijd van Vitesse in duel met drie strafschoppen

De eerste kans was na ruim een kwartier voor Jacob Rasmussen. De Deen van Vitesse raakte de bal echter niet goed met zijn hoofd na een vrije trap van Oussama Tannane.

Aan de andere kant was het raak. Danilo mocht aanleggen vanaf de strafschopstip na hands van Doekhi en de Braziliaanse spits van Twente schoot zijn veertiende van het seizoen binnen. De Enschedese ploeg leek een paar minuten later opnieuw op weg naar een grote kans, maar Danilo speelde veel te slap op Queensy Menig en Vitesse kon uitverdedigen.

Ook Tannane scoort van stip

Tannane was na een half uur dicht bij de gelijkmaker. Zijn vrije trap eindigde echter op de lat boven Joël Drommel. Kort erna mocht hij opnieuw aanleggen. Dit keer van een stuk verder weg, maar dat weerhield Tannane niet om het opnieuw ineens te proberen. Dit keer ging de bal net over.

De derde keer was scheepsrecht voor Tannane. Kort voor rust mocht hij ook aanleggen vanaf de stip. Kik Pierie maakte hands en de middenvelder van Vitesse faalde niet: 1-1. Armando Broja was zelfs voor de pauze nog dicht bij de 1-2, maar die wist Drommel te voorkomen.

Kansen Vitesse

Kort na rust was Loïs Openda ook dicht bij een treffer voor Vitesse, maar de Belg kon een voorzet net niet inkoppen. Vitesse reeg de kansen aaneen. Openda was opnieuw gevaarlijk en schoot dit keer net naast. Kort daarvoor had Broja al hard in het zijnet geschoten. Vitesse bleef de ploeg met het balbezit, kwam ook veelvuldig voor het doel van Drommel, maar de voorsprong kwam er maar niet.

Twente houdt stand

Jans bracht Thijs van Leeuwen en Issah Abass als invaller en eerstgenoemde was nog dicht bij een treffer. Zijn schot ging net naast. Vitesse meldde zich niet meer met grote kansen voor het doel van Drommel en dus leek Twente stand te houden. In blessuretijd was er echter opnieuw een (makkelijk gegeven) strafschop en wederom was die voor Vitesse. Tannane faalde opnieuw niet en dus gingen de punten mee naar Arnhem.

Slechte reeks verlengd

Door de nederlaag verlengde FC Twente de reeks zonder zeges in De Grolsch Veste. De laatste dateert alweer van 31 oktober tegen PEC Zwolle. Daarnaast wist Twente voor de zesde keer op rij niet te winnen in de Eredivisie.

FC Twente - Vitesse 1-2

1-0 Danilo (20/strafschop)

1-1 Tannane (44/strafschop)

1-2 Tannane (90+4/strafschop)

Arbiter: Van Boekel

Geel: Dumic, Roemeratoe, Broja

FC Twente: Drommel; Ebuehi, Dumic, Pierie, Oosterwolde; Bosch, Ilic (Abass/79), Zerrouki (Staring/90+4); Narsingh (Roemeratoe/46), Danilo, Menig (Van Leeuwen/71).

Vitesse: Houwen; Dasa, Doekhi, Bazoer, Rasmussen, Wittek; Tronstad, Tannane, Bero; Broja, Openda (Vroegh/85).