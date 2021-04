Voormalig PEC-spits Thy bezorgt Zwolle nederlaag bij Sparta Rotterdam

Na drie minuten ontsnapte PEC al aan een achterstand. Wouter Burger kwam vrij voor doelman Xavier Mous, maar hij schoot op de paal. Na zeven minuten was het echter wel raak. Mica Pinto scoorde na een fraaie aanval van de thuisploeg. Het eerste gevaar van PEC kwam na ruim tien minuten van Bram van Polen, hij kopte net over. Na een kwart wedstrijd probeerde voormalig PEC-spits Lennart Thy het namens Sparta, zijn schot ging naast. Zwolle had daarna iets meer de bal. Immanuel Pherai probeerde het nog met een schot, maar hij wist doelman Maduka Okoye niet te passeren en even later was het rust.

Van Polen maakt gelijk

Kort na rust kreeg Eliano Reijnders de beste kans op de gelijkmaker. Hij zag Okoye echter op onorthodoxe wijze de bal uit zijn doel houden. Even later was het wel raak. Bram van Polen schoot via Tom Beugelsdijk raak uit een hoekschop en zorgde daarmee voor de 1-1. Aan de andere kant was Mous alert bij een mooie inzet van Abdou Harroui. Van Polen was na een uur ook nog dicht bij zijn tweede met het hoofd, maar dit keer wist Okoye de bal over de lat te tikken.

Tedic zet PEC op voorsprong

Kort daarna was het wel raak. Pherai veroverde de bal van Harraoui en Slobodan Tedic profiteerde door snoeihard de 1-2 binnen te schieten. Het was zijn tweede doelpunt op rij voor PEC. Adil Auassar raakte aan de andere kant uit een hoekschop de paal met een kopbal.

Thy velt oude club

Het werd wel 2-2. Thy mocht aanleggen vanaf de strafschopstip na hands van Dean Huiberts. Mous zat nog aan de bal, maar die ging er wel in en dus was het weer gelijk. Invaller Clement was in de slotfase na een mooie actie dicht bij een nieuwe voorsprong voor PEC, maar schoot over. Beide ploegen leken te kunnen leven met een gelijkspel, maar de punten bleven toch in Rotterdam. In de laatste seconde kopte Thy de winnende binnen voor Sparta en dus is Zwolle nog steeds niet zeker van lijfsbehoud.

Sparta Rotterdam - PEC Zwolle 3-2

1-0 Pinto (7)

1-1 Van Polen (52)

1-2 Tedic (63)

2-2 Thy (75/strafschop)

3-2 Thy (90+3)

Arbiter: Van de Graaf

Geel: Beugelsdijk, Reijnders

Sparta Rotterdam: Okoye; Abels, Beugelsdijk, Auassar, Pinto (Meijers/84); Harraoui, Smeets (Kharchouch/84), L. Duarte; Mijnans (Engels/73), Thy, Burger (D. Duarte/46).

PEC Zwolle: Mous; Van Polen, Kersten (Clement/56), Lam, Paal; Reijnders (Van den Belt/77), Nakayama, Huiberts (Drost/76); Misidjan, Tedic, Pherai.