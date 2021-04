Landstede simpel langs Den Helder, Jolly Jumpers weet nu niet te winnen van Triple Threat

Landstede Hammers heeft vanavond een simpele zege geboekt in de Elite A van de Basketball League. In en tegen Den Helder won de Zwolse ploeg met 89-73.

Na het eerste kwart was het verschil nog vijf punten (18-23), maar daarna liep Zwolle uit naar een 30-47 ruststand en was de spanning weg. Den Helder kwam in het derde kwart iets terug (53-65) en uiteindelijk was de marge dus 16 punten. Door de zege komt Landstede op 24 punten uit 17 duels en daarmee staat het tweede. Alle ploegen uit Elite A doen hierna mee aan de play-offs. Daar voegen ook de beste twee ploegen uit Elite B zich erbij.

Jolly Jumpers onderuit

De dames van Jolly Jumpers wisten niet voor de tweede keer in twee weken te winnen van Triple Threat. In Haarlem werd het 64-52 voor de thuisploeg in het voorlaatste duel van de competitie. Jolly Jumpers begon zwak, maar vocht zich in het eerste kwart nog wel terug tot 15-12. Bij rust was het verschil slechts een punt: 27-26. De ploeg uit Tubbergen nam de leiding en na het derde kwart was het 37-38. De thuisploeg wist de laatste tien minuten echter bijna twintig punten meer te maken dan de Overijsselse dames en dus pakte Triple Threat de zege.

Volgende week sluit Jolly Jumpers af met een thuisduel tegen Grasshoppers. Daarna volgen de play-offs om de landstitel. De ploeg uit onze provincie plaatste zich daar al eerder voor, Triple Threat is na vanavond ook zo goed als zeker. Dit is de stand bij de vrouwen.