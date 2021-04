Drommel baalt flink van Van Boekel: "Het is geen penalty, je verliest door de scheidsrechter"

Het was een vreemde avond voor FC Twente. De ploeg kwam uit een strafschop op voorsprong tegen Vitesse, kreeg daarna een discutabele tegen en in blessuretijd leek er helemaal niets aan de hand, maar ging de bal opnieuw op de stip en dus verloor de ploeg met 2-1. Joël Drommel was na afloop duidelijk over arbiter Pol van Boekel.

"Het is geen penalty. Ik heb hem net gezien, iedereen heeft hem gezien en het is gewoon geen penalty. Dus je verliest door de scheidsrechter. Door hem laat je hier punten liggen. Kijkt er nog een VAR mee en die durft niet in te grijpen, ongelooflijk", aldus de doelman. Hij vond het dan ook absoluut geen overtreding: "Hij (Maximilian Wittek, red.) laat zich zelfs eerst vallen en Jesse (Bosch, red.) zet zijn been ertussen, maar hij viel al. Hij viel eigenlijk over Jesse heen. Het is heel pijnlijk. Vitesse was wel de betere ploeg vandaag, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Maar dan wil je voor een gelijkspel gaan en dan heb je het gewoon prima gedaan vanavond. Alleen nu komt 'ie heel hard binnen."

Waardeloos

Drommel zag ook dat Twente knap stand hield, maar het strafschopmoment verpestte zijn avond alsnog. "Je hebt bijna geen kans gecreëerd, vooral de tweede helft niet. Dan moet je het gewoon op slot zetten en in de laatste minuten niks weggeven. Alleen komt er dan zo'n moment, waardeloos."