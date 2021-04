Bert Konterman na nederlaag in blessuretijd: "We belonen onszelf niet, gewoon waardeloos"

"Het is al de tweede keer onder mijn leiding dat we onszelf niet belonen en dat is gewoon waardeloos", aldus de oefenmeester. "We moeten leren van deze momenten, maar het is wel elke keer pijnlijk."

In ieder geval iets

Zelfs een gelijkspel had al een vervelend gevoel opgeleverd bij de trainer, maar het werd dus nog erger. "In eerste instantie wel omdat je de tweede helft gewoon dominant voetbal laat zien, best veel kansen creëert, die je eigenlijk ook af moet maken zodat de voorsprong alleen maar groter wordt. Dan zie je opeens een gelijkmaker komen. Ik denk dat het een terechte strafschop was. Dan denk je, dan maar een punt, dat is in ieder geval iets. En neem je toch iets mee voor het mentale gevoel, wat dan wat positiever zou zijn. Maar dat mag niet zo zijn."

Ongrijpbaar

Niet alleen opnieuw een tegentreffer in blessuretijd, maar het was ook alweer de twaalfde keer dit seizoen dat PEC in het eerste kwartier op achterstand kwam. "Het is zo jammer dat je elke keer van een achterstand terug moet komen, dat moet niet de bedoeling zijn. Het is lekkerder om van een 0-0 naar een 2-0 voorsprong te voetballen dan dat je eerst achter moet komen, wakker geschud moet worden, iets van ontlading krijgt en dat je dan weer lekker vrijuit gaat spelen. Ik weet niet wat er in het team leeft. We zijn tegen Heracles en Ajax heel goed begonnen. Nu is het even weer minder, ongrijpbaar", aldus Konterman.