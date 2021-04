Heracles weet niet te stunten op bezoek bij PSV

PSV was vanmiddag te sterk voor Heracles Almelo (Foto: Orange Pictures)

Pröpper mikt op play-offs met Heracles: "Wil nog wel wat duels in dit shirt spelen"

Heracles Almelo is er vanmiddag niet in geslaagd te stunten tegen PSV. De topclub uit Eindhoven was in eigen huis met 3-0 te sterk voor de ploeg van trainer Frank Wormuth.

Heracles verloor vijftien van de laatste zestien competitiewedstrijden in het Philips Stadion en ook vandaag was al vroeg duidelijk dat er geen puntje of meer inzat voor de Almeloërs. PSV stond na twintig minuten op een 2-0 voorsprong.

Malen en Dumfries

Malen werd geen strobreed in de weg gelegd door Rente en passeerde vervolgens Blaswich in de korte hoek. Halverwege de eerste helft verdubbelde PSV de marge via een kopbal van Dumfries. Op slag van rust kreeg Burgzorg de uitgelezen mogelijkheid wat terug te doen, maar hij schoot recht op Mvogo.

Saai

Waar de eerste 45 minuten nog enigszins spannend waren, viel er in de tweede helft vrijwel niets te beleven. Het was saai en eentonig. PSV en Heracles leken het wel welletjes te vinden, al liet Gakpo nog wel na de genadeklap uit te delen. Wormuth probeerde nog wat te forceren door onder meer Sierra te laten debuteren, maar ook met de winterse aanwinst van KRC Genk binnen de lijnen veranderde er niets meer.

Ihattaren

Tot de blessuretijd. Want het slotakkoord was voor Mohamed Ihattaren. De geplaagde aanvallende middenvelder bepaalde op zeer fraaie wijze de eindstand op 3-0. Vanaf de rechterkant van de zestien krulde hij het leer in de kruising en liet hij Blaswich kansloos.

Play-offs

Ondanks de nederlaag tegen PSV doet Heracles nog altijd volop mee in de race voor een ticket om de play-offs. Daartoe staat er een serie belangrijke wedstrijden voor de deur. Heracles neemt het achtereenvolgens op tegen laagvliegers Willem II, FC Emmen en VVV-Venlo. Daarna wacht ook nog de derby tegen FC Twente, dat eveneens droomt van de nacompetitie.

PSV - Heracles Almelo 3-0

1-0 Malen (9)

2-0 Dumfries (21)

3-0 Ihattaren (90+2)

Arbiter: Van den Kerkhof

Geel: Zahavi; Pröpper, Quagliata

PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Viergever, Max; Rosario, Boscagli (Sangaré/83) Götze, Gakpo (Van Ginkel/66); Zahavi (Ihattaren/75), Malen (Madueke/75).

Heracles Almelo: Blaswich; Fadiga, Knoester, Pröpper, Rente, Quagliata (Lunding/75); Kiomourtzoglou (Sierra/65), Schoofs, Vloet (Bakis/75); Burgzorg, De la Torre (Bijleveld/65).