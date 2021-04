Privé sanitair, tv en kachel: deze 'kampeerders' zijn helemaal klaar voor het slechte weer

Camping Si-Es-An in Balkbrug beschikt binnenkort zelfs over twee volledig ingerichte safaritenten met douche, toilet, kachel én aircosysteem. Een uitgebreide keuken en een glijbaan vanuit de kinderslaapkamer om het af te maken. Luxe kamperen is een tendens die voor de coronacrisis al was ingezet en nu alleen maar verder wordt uitgewerkt.

Privé sanitair

Want door het besmettingsgevaar rond het virus hechten ook steeds meer mensen aan eigen privé sanitair naast de tent of caravan. Zonder je zorgen te hoeven maken over de risico's kunnen mensen nu toch genieten van een beetje vrijheid in de buitenlucht. "Wij zijn dit jaar echt op zoek gegaan naar een camping met goed privé-sanitair", zegt Martin uit het Drentse Nieuw-Buinen. "Vorig jaar hadden we al gemerkt dat dat toch wel erg fijn is dus dit jaar willen we niet zonder."

Vrijwel iedere kampeerplek zijn eigen sanitairgebouwtje (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

De 12-jarige Iris uit Delft vermaakt zich ook prima in het boshuisje dat haar familie voor dit weekend heeft gehuurd. Het bijzonder vormgegeven gebouwtje heeft een kachel, douche, toilet, tv en airco dus ook hier kun je kamperen in luxe. Het huisje staat middenin de natuur en Iris geniet van het groen om haar heen.

'Veel geïnvesteerd'

"We hebben geïnvesteerd in 16 luxe gebouwtjes waarin twee doucheruimtes met eigen toilet en wastafel staan", zegt campingeigenaar Jarno Keizer. "Dus één gebouwtje per kampeerplek, met sanitair dat alleen voor jouw gezin bedoeld is. Dat wordt gewaardeerd." Op het terrein staan meerdere hutjes en gebouwtjes die ook compleet zijn ingericht.

De eigenaar is blij dat luxe kamperen goed aansluit bij de vereisten die voortkomen uit corona. "Het is ook heel goed dat we nu al zien dat er veel vooruit geboekt wordt. Vakantie in het buitenland heeft risico's, wij denken dat veel Nederlanders ook dit jaar in eigen land doorbrengen. Ik denk dat mensen nu al boeken om er zeker van te zijn dat ze ook in de vakantieweer kunnen genieten in de natuur en in de buitenlucht."

Driegangenmenu in de koepeltent

Met een goed gevulde camping wordt er ook meer gebruik gemaakt van de horeca op het terrein. Chef kok Michel Neep speelt daarop in door mensen complete pakketten aan te bieden. "Van ontbijt tot lunch of brunch, je kunt het hier bestellen en dan brengen we het bij de tent of caravan", legt Neep uit.

De camping heeft nu een app waarop je je bestelling doet. "Als je wilt kunnen we zelfs een driegangenmenu klaarmaken dat je gezellig samen voor de tent kunt opeten."

Spartaans leven?

Kamperen draait niet meer om spartaans leven en afzien, het gaat nu om ontspanning en genieten. Campingeigenaar Jarno: "In onze safaritenten hebben we ook een glijbaan gebouwd zodat de kinderen op een aparte manier het bed uit kunnen. Vakantie, of kamperen tijdens je vakantie, dat moet een feestje zijn en wij doen er alles aan om dat te laten slagen."

Voor het komende seizoen ziet het er voor de kampeersector goed uit. Ondanks en dankzij corona.